“La selección se siente”: Pellegrini apoya a Bravo tras ser marginado otra vez por Berizzo de la Roja

Aunque esta tarde no fue titular en la victoria 2-1 de Betis sobre Sparta Praga, válida por la segunda fecha de la Europa League, Claudio Bravo recibió un espaldarazo de parte de su entrenador, el también chileno Manuel Pellegrini, quien en la previa al duelo copero aseguró que la marginación del arquero a la selección chilena se sentirá en los próximos partidos de la Roja en las Clasificatorias.

Hace algunas semanas, cuando Eduardo Berizzo entregó la nómina de los 18 futbolistas que juegan en ligas extranjeras y que estarán presentes en los encuentros frente a Perú (12/10) y Venezuela (17/10), la mayor sorpresa fue la ausencia de Bravo, quien luego de recuperarse de una lesión volvió a la titularidad de Betis, donde retomó el nivel superlativo que lo convirtió en una pieza clave de la selección.

Tiene mucho mérito que a los 40 años sigue vigente. Su momento futbolístico lo está demostrando en el Betis todos los fines de semana. — Manuel Pellegrini

El apoyo de Pellegrini a Claudio Bravo

Eso hasta que decidió auto marginarse de los partidos amistosos que este año disputó la Roja de Berizzo ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, para irse de vacaciones junto a su familia.

Una decisión que lo enfrentó al entrenador de la selección, quien en las dos primeras jornadas doble de las Clasificatorias al Mundial lo ha dejado fuera de las convocatorias, argumentando falta de compromiso con el proceso que lidera el propio Berizzo.

La polémica decisión fue abordada por Pellegrini, quien en la conferencia previa al partido de Betis por la Europa League, y luego de confirmar que Bravo no sería el arquero titular (esta tarde jugó el portugués Rui Silva), pese a que en la Liga ya ha jugado tres encuentros seguidos (ante Cádiz, Granada y Valencia), salió a defenderlo de su marginación.

“Tiene mucho mérito que a los 40 años sigue vigente. Su momento futbolístico lo está demostrando en el Betis todos los fines de semana. Después de una lesión larga se ha recuperado, anda en un buen momento”, señaló el técnico chileno, quien no dudó a afirmar que si bien “no me meto” en la decisión de Berizzo, sí está consciente que la ausencia del otrora capitán de la Roja se sentirá en los partidos ante Perú y Venezuela.

“En la citación no me meto, pero sin dudas que siempre no estando Claudio en la Selección se siente”, finalizó.

