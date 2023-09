Exjugador de Temuco que recibió aporte de Bravo para comprar una prótesis de su pierna se emocionó con gesto del arquero

Con llanto y mucha emoción recibió el exjugador de Deportes Temuco, Nelson Sandoval, el inesperado aporte económico que recibió de parte de Claudio Bravo, quien se hizo presente en una campaña organizada por el exseleccionado nacional, Rodrigo Pérez, para sumar dinero con el objetivo de comprarle una prótesis de pierna al retirado deportista.

Esto, luego de sufrir la amputación de su pierna izquierda debido a complicaciones derivadas de la diabetes, y según informó redgol.cl, a la falta de recursos económicos este año debido a una “intervención cardíaca a su esposa” y “el cáncer que se le diagnosticó a uno de sus hijos”.

Ver gente que no me conoce y que me ayude me emociona, lo de Claudio (Bravo) me mató. — Nelson Sandoval

El agradecimiento a Claudio Bravo

Sandoval recordó en entrevista con bolavip.com los detalles de la campaña que Pérez lideró en su favor, y en la que el aporte de Bravo fue clave para reunir las cerca de tres millones de pesos que necesitaba para comprar la prótesis para su pierna izquierda.

Rodrigo Sepúlveda entregó inesperado dato para pedir a Berizzo “que diga la verdad” por marginar a Bravo de la Roja

Guarello aseguró que marginación de Claudio Bravo de la Roja fue porque Berizzo “le pasó la cuenta” por no venir a los amistosos

“Llegamos a estar en un millón setecientos mil pesos y aparece Rodrigo Pérez y me dice: ‘Nelson. ¿Cómo estamos?’. ‘Acá estamos, trancados desde el jueves en 1.7′, le dije yo. A lo mejor ya llegamos al tope y me alcanzaba para la más estándar, la más básica”, relató el exfutbolista formado en Colo Colo.

El retirado futbolista, Rodrigo Pérez, fue quien destacó el aporte de Claudio Bravo. Fuente: Twitter @roroperez10.

“Rodrigo me dice: ‘Compadre, tranquilo. Me llamó Claudio Bravo y me dice que te va a depositar un millón de pesos’”, prosiguió el deportista, quien ese momento -aseguró- no aguantó la emoción y se puso a llorar.

“Me puse a llorar, abracé a mi señora, a mi hijo. Estábamos todos mal, todos tienen sus problemas”, señaló Sandoval, quien valoró y agradeció el desinteresado gesto del actual arquero de Betis.

Eduardo Berizzo confirmó que bajó a Bravo del proceso mundialista: “La no convocatoria obedece a la negativa a venir la fecha pasada”

“Ver gente que no me conoce y que me ayude me emociona, lo de Claudio me mató, que te depositen un palo (...) a lo mejor no me conoce y yo lo conozco más a él, pero llegar y regalar un millón de pesos de una es harto”, reconoció.