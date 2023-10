“Es un orgullo”: Bravo bate nuevo registro en LaLiga al entrar en ranking de futbolistas más longevos en España

Claudio Bravo fue destacado este viernes por un importante medio deportivo español como uno de los 10 futbolistas de mayor edad que han jugado en la historia de LaLiga, un nuevo e histórico registro que el bicampeón de América afirmó tomar con “orgullo” y “con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no”.

Fue marca.com el medio español que reveló hoy el ranking donde el arquero de 40 años se convirtió “en el top 10 de veteranos de LaLiga”, un registro que encabeza el británico Harry Lowe, quien en 1935 disputó un encuentro de la primera división hispana con 48 años.

El nuevo récord de Bravo

Sin embargo, tras el casi insuperable récord de Lowe, aparecen una serie de cinco deportistas con sólo un año más que el de Viluco (Joaquín, Diego López, Ricardo, Alberto Cifuentes y Carboni), y otros tres con la misma edad que el formado en Colo Colo (Nino, Valerón y Reina).

Por ello es que el diario español puso énfasis en que la marca de Bravo, bien podría superarla en caso “de renovar por una temporada más” en su actual club, Betis, donde el chileno ha jugado ya 70 encuentros oficiales desde que llegó en 2020.

“Es un orgullo poder formar parte de este grupo de jugadores capaces de disfrutar de una larga carrera”, señaló Bravo en el diario deportivo, donde reconoció que si bien “vine por una temporada” a Betis, “esta es para mí la cuarta” en el cuadro andaluz.

“Sigo con el mismo pensamiento de aportar cuando me toca competir y cuando no. Si es hasta junio, no pasa nada, si existe otro año más y la situación en lo personal es buena y mi rendimiento acompaña. ¿Por qué no?”, puntualizó el otrora capitán de la Roja, quien aseguró que ese tema “lo veremos de aquí a junio”.

