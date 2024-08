“No tengo las mismas ganas”: Berdine Castillo reveló las repercusiones que sufre tras escándalo en los Panamericanos

La atleta Berdine Castillo se sentó en los sillones de “Podemos Hablar”, en donde fue consultada sobre la polémica en la que se vio envuelta en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ella acusó a Ximena Restrepo, la vicepresidenta de World Athletics y madre de su compañera Martina Weil, de querer marginarla de los relevos propinándole insultos racistas.

“Todo partió en la vía panamericana, que primero llamaron a mi entrenador para preguntarle ‘¿Cómo iba a estar Berdine después de la semifinal del 800 metros?’. Yo todavía no corría la semifinal y ya están preguntando de que cómo iba a estar después”, partió contando la atleta.

Ella señaló que después venía la final y los relevos, y se estaba cuestionando su capacidad física para rendir en los relevos, a pesar de que ya había corrido con competencias seguidas en su cuerpo.

El clima comenzó a tensarse cuando estaba calentando para la final de los 800 metros. “Este entrenador (Marcelo Gajardo) se acerca y yo estaba calentando ahí al lado y le dice ‘Berdine no va al relevo’. Ahí mi entrenador le dice ‘¿Por qué no va ir al relevo, si está de titular y todo?’, y me saca”, relató.

Llegó la madre de Martina Weil, y su entrenador le sugiere que mejor termine su calentamiento adentro, y ahí dijeron que Berdine no iba a ser capaz de rendir. La atleta contó que hubo gritos, los cuales no han admitido los perpetradores, y afirmó que Restrepo dijo “esta negra no corría”.

Las repercusiones emocionales que sufre Berdine Castillo

Al ser consultada sobre cómo le afectó esto anímicamente, Berdine Castillo contó que ha sufrido repercusiones por este episodio de discriminación racial. “Me pasa cuando voy a correr, no el 800, pero cuando yo tenía que correr el relevo, como que de verdad llegaba super feliz”, confesó.

Castillo contó que estaba contenta de correr 800 metros y seguir con los relevos, pero algo cambió después de esto. “Hoy en día de verdad, como que no quiero correrlo, no tengo las mismas ganas, el mismo espíritu de antes. Me causa un poco ansiedad”, añadió.

Ellos vieron un video de Ximena Restrepo desmintiendo toda la versión, defendiéndose y pidiendo disculpas por si ofendió a alguien tras “dejarse llevar por las emociones”. “Ahí dice que está dispuesta a pedir disculpas, pero ¿por qué no lo hizo antes? Lo hace justo cuando venía el comité de arbitraje. No, no le creo nada”, añadió Berdine.

Con respecto al comité de arbitraje, ella señaló que no ha podido declarar, lo que encontraba absurdo porque ella interpuso la denuncia. “Eso fue un despelote, fue una farsa. No nos dejaron a mí, ni a Poulette (Cardoch). No nos dejaron hablar. Si nosotros estábamos haciendo esto, cómo no nos dejaron hablar. Fue una farsa total”, señaló.

Ahora llevaron el caso a la Justicia Ordinaria y su abogado está atento al caso, mientras ella se está concentrando en su disciplina.