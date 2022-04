Joche Bibbó aclara salida de “Zona de Estrellas”: “No lo estaba pasando bien”

El animador Joche Bibbó contó a Publimetro las razones de su salida del canal Zona Latina, donde trabajó por más de ocho años.

Hace unos días se dio a conocer la noticia que el argentino no seguía en el programa “Zona de Estrellas”, para dedicarse al cuidado de su padre, quien se encontraba mal de salud.

Sin embargo, hubo rumores que fue despedido del canal porque “siempre se le vio como el personaje más débil...” señaló el periodista Sergio Rojas en su programa de Instagram.

Ante esto, el exchico reality explicó que su salida se trató por un tema personal, puesto que no se sentía a gusto con el formato del programa ni el tipo de contenidos.

“Les dije a los dueños del canal que no estaba conforme, porque no era lo que yo podía hacer en ese momento y, aparte, el formato del programa no era mi estilo. Les dije que quería dejar el programa, pero me pidieron que aguantara hasta que llegara la Ceci (Gutiérrez) y el panel no quedara tan vacío”.

Bibbó, explicó que “Zona de Estrellas” se grababa “casi en vivo” y no le dejaba tiempo para viajar a Argentina, como sí lo hacía cuando realizaba el programa “Comilones”, cuyo formato le daba más libertad horaria. Además, no se sentía preparado para hablar de otras personas.

“Al último tiempo yo tampoco lo estaba pasando bien, haciendo algo que no era mi nicho. Sin embargo le trataba de poner huevos, pero no era lo mío. Ese tipo de formato es para quienes se dedican a investigar profesionalmente la vida de las personas. No era mi nicho”, señaló.

Además, explicó que pudo salir del programa, tras el retorno de la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien se reincorpora “Zona de Estrellas” luego de su posnatal. Descartando, que su renuncia fuera producto de las polémicas con Adriana Barrientos o alguna mala onda con Raquel Argandoña.

Finalmente, Joche dijo que está “muy agradecido con el canal” y del apoyo de sus compañeros, con quien aseguró tener “la mejor de las relaciones”. También, adelantó que seguirá trabajando proyectos dentro y fuera de la televisión y se tomará un tiempo para compartir con su familia “antes que se nos pase la vida”, cerró.