Daniel Fuenzalida ironiza con demanda de Raquel Argandoña contra Me Late

Daniel Fuenzalida y compañía se tomaron con humor las posibles acciones legales que anunció Raquel Argandoña a Publimetro, contra el programa Me Late.

La animadora de “Zona de Estrellas” contó que estaba molesta con la constante exposición que hacían desde el canal TV+ sobre su live “Raquel Forever”, por lo que estudiaba una demanda con sus abogados “por los derechos de uso de material generado por terceros en redes sociales”.

“Ya me habló mi abogado y la productora está hablando con el gerente de ellos, porque eso no puede ser(...) Si yo no existiera, no sé qué pasaría con Me Late, porque se cuelgan de mi live, que lo encuentran aquí, que lo encuentran acá...20 ó 15 minutos”, contó a Publimetro.

Ante esto, la respuesta de Daniel Fuenzalida llegó en tono de broma, quien festinó de lo lindo junto a Andrés Caniulef y Sergio Rojas, panelistas de “Me Late Prime”.

“Quiero decirle a Raquel Argandoña, que dice poner acciones judiciales contra Me Late, por unas imágenes que habríamos usado de ella de su live. Ni un problema Raquel, aquí estamos esperando”.

Partió contando Fuenzalida, ante las bromas de sus compañeros que ironizaban señalando que “debería dar las gracias” y que la esperan con un staff de abogados “liderados por Helhue Sukni”, la mediática abogada “de los narcos”.

“Ahora, hay que decirle a Raquel, con todo el respeto del mundo, que su live estaba en 80 visualizaciones y (cuando) nosotros lo sacamos al aire llegó a 800″, generando las risas de los panelistas.

“Raquel no puede ser tan cara de raj...”, chacoteó Rojas.

“A mi me cae muy bien Raquel, siento que mueve la industria. Me comprometo desde acá nunca más tocar tu live “Raquel Forever”, dijo el “ExHuevo” medio en broma, medio en serio, dando a entender que el show de Instragram -donde Raquel entrevista a distintas personalidades- no es de su interés.

La razón de la molestia

Ya más serio, Daniel Fuenzalida explicó el motivo que ocasionó la molestia de Raquel Argandoña con “Me Late” por transmitir durante el programa, parte del live “Raquel Forever”.

La razón, sería porque mostraron el en vivo de Instagram a la misma hora que Raquel presenta su programa “Zona de Estrellas” en el canal Zona Latina.

“Por contrato, tengo entendido, que ni Cecilia (Bolocco) ni Raquel pueden estar a haciendo live a la misma hora que transmiten su programa. Lo que a me hace pensar que Raquel está cuidando su pega”, cerró.