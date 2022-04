“Ya era hora”: Karen Bejarano revela tener listo nuevo repertorio para volver a la música este año

Hace un buen tiempo que Karen Bejarano no ha podido darle rienda suelta a su pasión musical, algo que aseguró este año retomará de la mano de nuevas producciones musicales para su seguidores.

Estoy con un equipo súper bonito con el que estamos trabajando hace un tiempo. — Karen Bejarano

Así lo confirmó en entrevista con pagina7.cl, donde contó detalles de los trabajos que viene realizando con un equipo de músicos y productores artísticos.

El regreso de Karen Bejarano a los escenarios

“Ya era hora (...) estoy con un equipo súper bonito con el que estamos trabajando hace un tiempo”, cuenta la artista, quien con su nuevo material espera entregarle a sus aficionados “música con contenido”.

“Que exprese lo que tengo ganas de decir. Este año se vienen cositas, sí o sí”, aclaró.

Sus futuros trabajos, anticipa, llevarán el sello de ser un material que transmita algo más que sólo palabras: “Podemos ayudar a la gente a través de la música, y no solamente hablar de la fiesta, o de los hombres, o ‘las minas’. Acá podemos dar un mensaje más elevado”.

Karen Bejarano confirmó que este año volverá a la música. Fuente: Instagram.

Del mismo modo, anticipó al portal informativo que avanzará en los trámites legales que le permitan recuperar canciones como “Dime” y “Ven Ven Ven”, que interpretó en su paso por el programa juvenil de Mekano, y que no ha podido disponer en plataformas digitales.

“Hay mucha gente que pide mis canciones en Spotify y lamentablemente todavía no están disponibles (...) yo saqué esos discos a través de un canal de televisión”, dijo.

“Son cosas medio engorrosas que se han demorado, pero ahora estoy con un equipo que me está apoyando”, complementó la artista, quien en marzo de este año vivió una gran experiencia al participar de la Fiesta Eleven.

“Yo sé que me quieren mucho (sus seguidores), pero no me imaginé todo el amor que podía recibir ese día. No me podía bajar, porque me pedían otra y otra canción (...) fue súper lindo, me llené de energía preciosa. Me sentí apoyada, y nacieron nuevamente mis ganas de decir: ‘Ok, esto es lo mío. Necesito volver y retomar’”, finalizó.