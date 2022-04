Ingrid Parra reconoce que su “ansiedad” la llevó a realizarse una lipo a cinco meses de ser mamá

La actriz Ingrid Parra reconoció que su “ansiedad” por no poder bajar rápido de peso fue el principal motivo que tuvo para decidirse a realizarse una liposucción a cinco meses de haber nacido su primer bebé.

En entrevista con lun.com, la artista detalló los problemas que tuvo para recuperar su peso y figura previos al embarazo, donde pasó de los 51 kilos a los 69 kilogramos, un peso que pese a los cuidados que realizó tras el alumbramiento no pudo disminuir.

Vi muchos TikTok de mujeres que apenas podían caminar, pero mi postoperatorio fue súper bueno. Seguí todos los pasos. — Ingrid Parra

Por ello fue que, a cinco meses de nacer su hija Ema, tomó la decisión de ingresar a pabellón.

La decisión de Ingrid Parra

“Apenas dejé la lactancia me operé y me sacaron 800 centímetros cúbicos de de grasa, equivalente a ocho mamaderas de Ema. Estaba con 58 kilos y tuve que bajar a 53 para entrar a pabellón. Hice una dieta que se llama plan vital, que te regula la alimentación hasta llegar a tu peso ideal. Llegué a los 51 kilos tras la lipo. Después de controlan hasta seis meses después”, recordó la actriz, quien se operó además porque debía viajar con su pareja e hija a Miami y porque en los próximos días comenzará a trabajar en un proyecto laboral digital.

“No sufrí nada. Vi muchos TikTok de mujeres que apenas podían caminar, pero mi postoperatorio fue súper bueno. Seguí todos los pasos. Me tomé los antibióticos y desinflamatorios, y decidí no sacarme la faja todavía, pero en tres semanas te la puedes sacar. La uso mientras no estoy en la piscina acá en Miami”, contó.

Pese a los cuidados, la artista reconoce que estando en el balneario estadounidense se ha salido de la dieta en contadas ocasiones.

“He comido tostadas con mantequilla, pero poquito. Eso me cuesta horrores dejarlo”, reconoce, al tiempo que defiende su decisión de pasar al quirófano por sobre la de volver a ejercitarse como antes de su embarazo.

“Me enchulé porque quería, pero también porque en mayo parto un proyecto nuevo con mi mari-novio (el publicista Cristián Sales) en Internet. Es un matinal entretenido que animaré”, enfatiza la actriz, quien con esta cirugía acabó con su “ansiedad” post parto.

“Se me hizo muy difícil bajar de los 58 kilos, ahí me estanqué. Estaba con ansiedad, descubriendo este mundo de la maternidad y me costó mucho que la Ema tomara pechuga, no me salía leche y me frustraba constantemente”, explicó.

“Tuve que poner relleno desde el comienzo, me ayudaron tres matronas que iban a mi casa, me enseñaron técnicas para poner bien la pechuga, para que saliera más leche y no hubo caso. Eso me provocó más ansiedad, lo que hizo que comiera cosas dulces. Necesitaba ayuda”, finalizó.