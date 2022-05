“Incondicional a él”: Cecilia Bolocco confirma apoyo a Máximo Menem si su hijo decide cambiar el orden sus apellidos

Cecilia Bolocco reconoció que “apoyará incondicionalmente” a su hijo Máximo Menem, en caso que el adolescente decida cambiar el orden de sus apellidos luego de haber entrado en vigencia la Ley N° 21.334, que permite a las personas poner primero el apellido de su madre y después el de su padre.

A mí no me importa cómo me pongan mi nombre. Yo no me he cambiado el orden de los apellidos. — Máximo Menem

Los rumores respecto de la posibilidad que el joven hiciera un cambio en el orden de sus apellidos surgieron desde sus propias redes sociales, las cuales tiene etiquetadas como @maximobolocco.

Yo voy a apoyar a Máximo (Menem) en todo. — Cecilia Bolocco

El apoyo de Cecilia Bolocco a Máximo

Un tema del que el propio Máximo comentó hace unas semanas, durante una entrevista con lun.com, donde aseguró que se siente “más representado por el apellido de mi mamá”.

LEE MÁS: Máximo Menem Bolocco reconoce que se siente “más representado por el apellido de mi mamá”

LEE MÁS: Máximo afirmó que hará respetar sus derechos en la repartición de la herencia de Carlos Menem

“Nunca viví con mi papá (...) a mí no me importa cómo me pongan mi nombre. Yo no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no voy a borrar el apellido Menem”, afirmó en aquella ocasión Máximo.

“Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el de ella”, insistió.

LEE MÁS: Nieta de Carlos Menem aplaude decisión de Máximo por herencia de su papá

Respecto de los dichos de su hijo fue que este fin de semana finalmente comentó la Miss Universo, quien en un evento en Mall Costanera Center explicó a Meganoticias que “yo voy a apoyar a Máximo en todo” lo que decida.

“Él sabe que yo soy incondicional a él, conoce cuál es mi opinión, lo tiene claro. Lo cual me alegra”, agregó.