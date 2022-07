“Me preocupé que no se hablara”: Patricia Maldonado reveló la condición que puso a CHV para estar en “Podemos Hablar”

Patricia Maldonado entregó este lunes nuevos detalles respecto de su primera participación en el estelar de conversación “Podemos Hablar”, donde este viernes aparecerá en pantalla junto a Savka Pollak, Gabriel Mendoza, María José Quiroz y Manu González.

La opinóloga reveló en su streaming de Youtube, “Las Indomables”, una de las principales condiciones que impuso a la producción del programa para aceptar la invitación.

La condición de Patricia Maldonado

Fue ante la intervención de su compañera en el espacio de Youtube, la actriz Catalina Pulido, quien expuso que el animador del programa de CHV, Jean Philippe Cretton, sinceró en dicho espacio su voto de cara al plebiscito, que Maldonado contó de su expresa petición.

“El viernes darán mi capítulo y yo me preocupé personalmente que no se hablara de política, porque yo soy muy apasionada”, explicó la mediática, quien al enterarse que Cretton había señalado que votaría por el Apruebo, prefirió no abrir la puerta a una eventual polémica en el programa por su reconocida postura política.

“Sé muchas cosas, conozco la política de Chile y no me voy a quedar callada si alguien me dice algo, con lo que puedo destrozar un programa”, argumentó.

“Yo dije, hagámosla en paz, donde la gente lo pase bien, no donde estén todos nerviosos. Por eso les digo que se van a entretener mucho”, enfatizó la opinóloga, quien la semana pasada ya había revelado en su cuenta de Instagram su participación en “Podemos Hablar”, espacio que a los pocos días ratificó en sus plataformas digitales la presencia de Maldonado en el capítulo de este viernes en CHV.