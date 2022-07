Julio César Rodríguez se defiende de críticas porque apoya a cantantes urbanos

El sábado 2 de julio, el periodista Julio César Rodríguez le dio inicio en el Movistar Arena al denominado Festival La Junta, en el que actuaron varios representantes de la industria musical urbana chilena en un evento organizado por él.

Y lo hizo imitando el ingreso de Daddy Yankee al escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar de 2006, sentado en una plataforma con brillos. Ello coincidió con el día de su 53° cumpleaños.

El animador de Chilevisión fue criticado por apoyar a los cantantes urbanos, pero este domingo 10 de julio ocupó su cuenta en Instagram para defender con fuerza tal posición.

“Me corte el pelito para alejar las malas vibras de algunos que creen que los artistas no se pueden comprar zapatillas con sus logros, su trabajo, su talento y los confunden con ladrones de encerronas jajaja!! Ojalá vieran La Junta (un programa online que hace desde su propia casa con esa clase de músicos) y entendieran su verdadero editorial!!! Mañana llego al matinal renovado y pelito corto, después de una semana llena de emociones, viajes, entrevistas y amor!!!” , escribió en redes sociales.

Cabe recordar que además Julio César Rodríguez fue víctima el miércoles por la noche de la semana pasada de una frustrada doble encerrona la noche del miércoles pasado cuando transitaba en un auto de alta gama por la comuna de Providencia.