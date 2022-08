“No tengo nada que ver ahí”: Gala Caldirola enfrenta rumores que quiebre entre Mauricio Isla y Thati Lira

Mientras Gala Caldirola sigue con las grabaciones de “El discípulo del chef”, estelar culinario en el que nuevamente participa la española, y que este domingo se estrena en las pantallas de CHV, su vida fuera de las cámaras ha estado remecida por una serie de rumores que la han vinculado sentimentalmente con algunos hombres.

Hace unas semanas no pocos comunicadores televisivos y dedicados al mundo del espectáculo nacional reflotaron un supuesto encuentro de la influencer con Iván Cabrera, el cual se habría resuelto con la negativa del bailarín a retomar una relación amorosa con la española. Otros, han hecho hincapié en el acercamiento que Gala ha tenido con su nuevo compañero en el programa de CHV, Max Cabezón; y no menos seguidores de la española en Instagram le han pedido que vuelva con su esposo, Mauricio Isla, quien por estos días ha estado en el centro de los programas de farándula por su eventual quiebre sentimental con la brasileña Thati Lira.

A mí siempre me buscan pareja. Si me van a vincular con alguien, que sea con alguien que sea verdad y que yo lo disfrute. — Gala Caldirola

Una serie de rumores de los cuales Caldirola asegura no tener nada que ver.

La molestia de Gala Caldirola por rumores amorosos

Fue en una entrevista con lun.com donde la hispana salió al paso este jueves, con un dejo evidente de molestia y contrariedad, a tanto rumor del que, insiste, se aleja demasiado de la realidad.

“Nooo, jamás, por Dios”, enfatiza para descartar que el encuentro con Cabrera haya sucedido. “Ay, Dios mío, la gente. Con Max hemos generado una amistad y hermandad aquí dentro del programa (‘El discípulo del chef’). Nada que ver. No puedo creer lo que me estás diciendo. Espero que salga esta parte donde lo aclaro”, complementa para desechar los rumores de un romance con Cabezón.

Ni siquiera los mensajes que recibe de parte de sus seguidores, respecto de un reencuentro con su exesposo, la mantiene tranquila. Y pese a que agradece a sus fans de preocuparse por su bienestar familiar, aclara que con Isla tampoco hay luces de una posible reconciliación amorosa.

“No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver una familia unida. No lo encuentro, en absoluto, algo negativo. Yo creo que uno siempre quiere ver a las familias unidas. Y no es sólo conmigo, pasa en general con todas las exparejas”, explica, al paso que enfatiza en que ella no tiene mucho que ver en el supuesto quiebre de Isla con Lira.

“No sé, yo no tengo nada que ver ahí”, enfatiza.

“A mí siempre me buscan pareja. Si me van a vincular con alguien, que sea con alguien que sea verdad y que yo lo disfrute. Porque me están vinculando con personas con las que no haya pasado nada”, profundiza la española, quien cuestiona a la sociedad chilena por fomentar estos temas.

“Me molesta de algún modo que Chile es machista en algunos aspectos, entonces que me vinculen con gente genera rechazo en algunas personas con esa mentalidad. Si me van a vincular con alguien y es cierto, lo asumo, cosa mía. Pero si me vinculan con personas y es mentira, igual me molesta en algún modo. Yo siempre he sido súper transparente y cuando he estado con alguien lo he contado. No soy una persona que oculta las cosas. Yo voy de frente, soy una mujer libre. Hago lo que quiero y lo cuento”, explica.

“El día que esté con alguien lo contaré yo (...) y sí, me molesta que inventen cosas que no son”, finaliza.