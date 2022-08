“Tenemos una relación moderna”: Ignacia Michelson asegura que sigue su romance a la distancia con Marcianeke

La modelo, DJ y exchica reality, Ignacia Michelson, desmintió este sábado que haya terminado su relación amorosa con el cantante chileno Marcianeke, de quien había señalado a mediados de esta semana que no estaba junto a ella.

LEE MÁS: ¿Qué pasó con el querubín?: Ignacia Michelson confiesa que ya no está con Marcianeke

Fue en una de sus historias de Instagram donde la joven había respondido con un contudente “no” a la pregunta que uno de sus seguidores le había realizado respecto a si estaba junto al cantante urbano, sin embargo, este sábado, en entrevista con lun.com, la pinchadiscos salió a ponerle nombre a su relación con Marcianeke.

La moderna relación de Michelson con Marcianeke

“Si me preguntan si estamos juntos, justo en ese minuto no lo estábamos: él estaba en Argentina y yo en La Serena pero sí seguíamos conociéndonos. Ahora la gente cree que estamos casi menos que pololeando y no es así”, se defiende Michelson, quien explica que lo suyo con el artista urbano nacional es más bien una “relación abierta”.

“La relación es bien abierta, él viaja, yo viajo. Entonces preferimos tener una relación relajada. Yo acabo de salir de una relación larga y estoy conociendo personas, incluido Marcianeke. Resulta un poco difícil tener una relación seria por nuestros trabajos”, expone Ignacia.

LEE MÁS: “Te extraño”: el revelador mensaje que Ignacia Michelson le dedicó a Marcianeke

LEE MÁS: “Contigo me quedo”: aseguran que Ignacia Michelson y Marcianeke llevarían poco menos de un mes juntos

“En las vueltas de la vida nunca se sabe quién es para ti, nunca hay que cerrarse a las posibilidades, pero para nosotros funciona así: hablamos todos los días por WhatsApp, no hay día en que no hablemos y buena onda, pero cuando nos encontramos, ahí vemos si seguimos teniendo onda y si no, igual seguiríamos de amigos. Tampoco nos preguntamos si conocimos a otra persona. ¿Cómo le voy a decir que no puede conocer a nadie si está de viaje?”, prosigue la modelo, quien da cuenta que su relación con Marcianeke ni siquiera la conocen sus padres.

“Mis papás se aburrieron. Me dijeron que no querían saber más de algún pololo mío; llevaba cada personaje a mi casa. Si en un año tuve seis pololos. Así es que me dijeron que cuando sea algo muy serio, casi que me vaya a casar, se los presente”, recalca Ignacia, quien reconoce que la distancia que da entre ella y el artista, por los viajes que ambos realizan, no les permiten mantener una relación romántica más tradicional.

“Nos llevamos increíble, pero es que igual es difícil, recién estamos viendo qué onda. Marcianeke es un mundo diferente para mí y para él, el mío también lo es”, finalizó.