Raquel Argandoña asegura que Soledad Onetto ya está “un 99%” lista como rostro de “Mucho Gusto”

El buen desempeño que ha tenido Soledad Onetto como coanimadora del matinal “Mucho Gusto”, junto a José Antonio Neme y Karla Constant, fue reafirmado este miércoles por la panelista de “Zona de Estrellas”, Raquel Argandoña, quien aseguró en el programa de espectáculos de Zona Latina que el futuro de la periodista seguirá muy vinculado al espacio mañanero del canal privado.

La información la desarrolló Argandoña, quien sorprendió a sus compañeros del panel de opinólogos al confirmar que Onetto será definitivamente la reemplazante de Diana Bolocco en la conducción del matinal.

Soledad Onetto se consolida en “Mucho Gusto”

“Yo sé que va a asumir definitivamente a ‘Mucho Gusto’. Supe por una palomita de la Adriana (Barrientos), que llegó a mi casa y es un 99% seguro que en definitiva pasará al matinal”, afirmó la mediática, quien aprovechó su exclusiva para llenar de elogios a la periodista en su nuevo rol de animadora en el programa.

“Hoy (miércoles) la vi y lo hace súper bien, se desordena. La vi con Neme hablando del aniversario de Lady Di y lo hace fantástico. Y ahora fíjate que me estoy cambiando del Julio César (Rodríguez, conductor de ‘Contigo en la mañana’) al Neme”, insistió la opinóloga, quien también recordó un inesperado encuentro con el periodista.

“Espérense lo que pasó ayer, estaba almorzando en Vitacura y de repente me hacen por la espalda (la tocan)”, dijo Argandoña, quien acusó a Neme como su inesperado encuentro.

“Aunque me peles vengo a saludarte”, contó Raquel que le dijo Neme, a quien no dudó en responderle que “yo digo la verdad nomás, porque antes éramos amigos con Neme, después no, porque es manito de guagua (...) me contó que había viajado con su mamá a Estados Unidos. Nos ve siempre y le encantaba que lo peláramos (...) ve el programa”, finalizó.