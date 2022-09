Perla Ilich se desahogó por muerte de “El Cangri” y su renuncia a “El discípulo del chef”

Un emotivo momento protagonizó anoche Perla Ilich en el programa “Pero con respeto”, de CHV, donde recordó a su amigo Sebastián “El Cangri” Leiva, quien falleció en una extraña situación ocurrida el pasado 24 de febrero de 2019 en el sector del cerro Apacheta, en Bolivia.

Ante la pregunta de Julio César Rodríguez, de cómo ha afrontado la muerte de Leiva con los nuevos antecedentes que se han ido conociendo respecto de su fallecimiento, Perla reconoció que si bien “no me gusta hablar del tema”, su pena por la partida siempre la llevará con ella.

LEE MÁS: Perla Ilich recordó traumática experiencia que la obligó a dejar una casa embrujada

“Yo tengo un respeto hoy día por la familia del Seba, por eso lo voy a mencionar. Antes de venir a este programa, llamé a su mamita y le avisé que iba a venir”, inició Perla, quien asumió que el “Sebita es una persona que va a estar toda la vida”.

LEE MÁS: Perla Ilich defendió a Rodrigo Sepúlveda por sus críticas al Presidente Boric: “¡Pónganse las pilas!”

“Hasta que yo cierre mis ojos (...) hasta ese momento yo lo voy a querer. El proceso de saber que él ya no está, es súper fuerte. Yo a veces no veo la serie (”Perla, tan real como tú”, reality de Canal 13 donde aparece Sebastián). Mis hijos la ponen, para no sentir pena”, recordó.

“Seba era una persona maravillosa, era un amigo, fue parte de mi familia. Fue parte de mi parto, fue parte de mi hija y es algo que yo quiero dejarlo ahí. No me gusta hablar del tema porque es una amistad que va a seguir desde arriba él y yo desde acá hasta que un día nos encontremos”, sinceró la gitana, quien insistió en que “sufrí mucho” por su partida.

El arrepentimiento de Perla Ilich

Junto a su recuerdo por “El Cangri”, la invitada al late de Julio César también tuvo palabras para su frustrado paso por el programa “El discípulo del chef”, que debió dejar luego de enfrentarse en una áspera pelea con Daniela Aránguiz.

“Para mi, Julito, ya es un capítulo súper cerrado el cual no le quiero dar más cuerda ni bola. No soy víctima de nadie porque tengo mi carácter también y siempre me voy a defender (...) cuando me sienta atacada voy a responder”, se defendió Perla, quien de todos modos reconoció sentirse arrepentida de haber renunciado a un sueño de toda la vida.

“Me arrepiento, eso si lo puedo decir. Me arrepiento mucho. Soy una loca de haber tirado mis sueños por la ventana. Puse en privilegio mi estabilidad y paz mental, pero me arrepiento porque a mi me encanta la cocina”, explicó.

LEE MÁS: “¿Qué manera de vivir es esta?”: Perla Ilich tras sufrir dos intentos de robo en menos de una semana

“Mi fuerte, al entrar al Discípulo del Chef siempre fue con un sueño. Yo no vine a pelear, pasó lo que pasó, me defendí, también ataque (...) le deseo lo mejor a esta persona, quiero cerrar este capítulo. Que le vaya lo mejor en la vida, somos mamás, somos mujeres, no nos echemos mier... entre las mismas mujeres porque no es bueno”, finalizó.