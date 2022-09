“No quiero esa responsabilidad”: Pamela Leiva reconoció que no desea tener hijos

Pamela Leiva y Arturo Longton fueron los invitados de este jueves en el estreno de un nuevo episodio temporada de “Socios de la parrilla”, donde la exchica reality confesó que no tiene en sus planes la maternidad.

Si bien la comediante aseguró que “me encantan los niños”, no desea tenerlos, ya que descarta la responsabilidad que implica el formarlos.

La revelación de Pamela Leiva en Canal 13

“No es que no me gusten los niños, al contrario, me encantan los niños, pero lo que pasa es que no quiero esa responsabilidad”, señaló, al paso que aclaró que tal decisión la tomó luego de “vivir un proceso personal y de meditarlo en profundidad”.

Sus argumentos fueron respaldados por Jorge Zabaleta, uno de los conductores del espacio, quien aseguró que la postura evidenciada por Leiva era valorable en estos tiempos.

“Me gusta que empiecen a decirlo libremente. Antes era un tabú”, señaló.

Ante la respuesta de Zabaleta, la comediante se mostró más relajada, al punto que bromeó finalmente con su decisión. “El kilo de guagua sale muy caro”, dijo, dejando en claro que con su comentario hacía una directa alusión al costo económico que implica la crianza de los hijos.