Sergio Rojas desmiente a Iván Núñez y apunta a exejecutivo de TVN de sacar “Me Late”

El periodista Sergio Rojas se fue con todo contra su colega de TVN Iván Núñez, luego que este asegurara que no tuvo ninguna responsabilidad en el abrupto fin de “Me Late” y el despido de todos los trabajadores que prestaban servicios para el espacio de farándula, liderado por Daniel Fuenzalida. Programa que, coincidentemente, un día antes de ser sacado del aire, había entrevistado a Marlene de la Fuente, exesposa del rostro de Televisión Nacional.

Fue en su live “Qué te lo digo” que el, ahora, expanelista de TVMás dijo que encontraba rara las palabras de Núñez, quien, tras ser sindicado en redes sociales como “la mano negra”, publicó en su Instagram que él no conocía a ningún ejecutivo ni dueño del canal.

“Gonzalo Cordero viene de TVN, donde trabaja Núñez. El otro ejecutivo que está en el canal es Martín Awad, que también llegó desde la señal pública. Iván dijo en su declaración que no conoce a nadie de los ejecutivos de TV+. Yo le quiero decir que me parece muy raro que él y estos dos personajes no se conozcan. Para mí es difícil de creer”, señaló Sergio Rojas, dando a entender que el periodista de prensa sí conocía a los directores.

Además, dijo en su live, el cuál tuvo un récor de sintonía de más de 12 mil espectadores, que una de las coincidencias es que la decisión de sacar de pantalla a “Me Late” fue “entre jueves y viernes”, justo después de la comentada entrevista, donde la exesposa acusó a Núñez de echarlos de la casa.

“El lunes y el miércoles, TV+ lo envió como representante para la Teletón. Entonces, la decisión drástica de sacar del aire Me Late se produce entre el jueves y el viernes ¿Qué pasó entre esos días? Lo único distinto que ocurrió fue que se invitó a una persona para hablar de un solo tema: Marlene de la Fuente, sobre sus conflictos legales con Iván Núñez”, complementó.

Sin embargo, a pesar del desmentido, Rojas aclaró que no está acusando a Iván Núñez porque no tiene pruebas.

“Rostros bajo perfil”

Pero a quién sí responsabilizó con nombre y apellido de la salida de Me Late, fue a Gonzalo Cordero, exdirector de Rojo en TVN.

“Cuando llega Gonzalo Cordero a tomar la gerencia de producción del canal, comienzan a generarse rumores de que el quería sacar a Daniel Fuenzalida de la generación de contenidos...”, lo cual habría generado una serie de desencuentros entre ambos, por lo cual “Gonzalo quería despedir a parte del panel”, desclasificó Rojas.

Según señaló, él y Luis Sandoval no eran del gusto de Cordero.

“Según entiendo, argumentó que nosotros éramos rostros muy bajo perfil. En términos simples, éramos unos ‘nacos’ para su pantalla. La situación estaba tensa, lo más probable es que Me Late hubiese salido del aire en diciembre, pero aquí viene lo raro y la parte que involucra a Iván Núñez: Daniel estaba en las gráficas y en toda las plataformas digitales mostrando la nueva escenografía del programa, que es el que más marcaba en el canal…”, reveló.