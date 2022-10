“Para los que especulaban”: Priscilla Vargas bromeó con “nueva polola” de Repenning

Hace unos días atrás salió a la luz que el animador José Luis Repenning estaría viviendo los efectos de la primavera y dejándose querer con una incógnita amiga, descartando de esa manera la supuesta relación que tendría con su compañera de la vida Priscilla Vargas. Fue por este motivo, que la exMeganoticias decidió bromear con el asunto y presentó a la supuesta “nueva polola” de su amigui personal.

“Atención, yo quiero decir que todos los que estaban especulando que José Luis Repenning hace un par de semanas tiene nueva polola...esta es la nueva mujer que llega a la vida de José Luis Repenning...se la presentamos en Tu Día...Tanto así que le da besitos con lengua”, señaló en broma la conductora, respecto a “Jacky Sparrow” la mascota de tres meses que adoptó hace una semana su compañero.

“Nunca quise tener, porque parte de la tenencia responsable de mascotas es saber si uno puede tenerla. Hay que llevarlo al veterinario, hay que preocuparse, no dejarla y darle cariño y un hogar...hasta que me sentí preparado para eso cuando mis niños querían tener un perrito”, dijo Repenning sobre la perrita, aclarando que hace 25 años no tenía un cuatro patas en su casa.

“No se aguanta”

Ante esta confesión, Priscilla recalcó que su compañero es muy preocupado e incluso lo molestó diciendo que cada vez que sale del canal se excusa que “tengo que ir a ver a la Jacky”, dejando entre ver que no tiene tiempo para otros “panoramas”.

Además, le consultó si se había enamorado de ella y si la había sacado a pasear, curiosa por la llamativa imagen de ver a su compañero de casi dos metros caminando con una perrita de 30 centímetros.

“Quiero ver esa imagen, es una Avatar”, comentario que generó la respuesta del animador.

“Siempre una repasada, no se aguanta”, reclamó él, medio en broma medio en serio, ante las reiteradas bromas de su amiga personal. quien el viernes pasado también lo subió al columpio por el sobrepeso.