Pamela Díaz responde a supuesto “joteo” de su ex Manuel Neira con Daniela Aránguiz

La polémica de esta semana entre Daniela Aránguiz y Pamela Díaz, al parecer estaría llegando a su fin, puesto que la misma Fiera decidió poner paños fríos a la mediática pelea, señalando a Publimetro que “Yo no estoy para ese cahuín, sin comentarios”.

Pamela fue consultada respecto a la acusación de la nueva Quintrala de “Zona de Estrellas” -la reemplazante de Raquel Argandoña, quien aseguró en el programa de Zona Latina que Manuel Neira se hizo el lindo con ella- a lo que respondió con una fuerte carcajada que dejó sordo a su entrevistador.

“¿De verdad tu crees que le puedo contestar a una Daniela Aránguiz?...A mí da risa, no tengo ningún contacto con ella, entonces es como divertido. No hablo con ella, no cacho nada de su vida si yo estoy en otra hace mucho tiempo. Ya tengo 41 años, cómo me voy a estar preocupando de lo que dicen. Estoy en un momento de mi vida tan tranquila, es más, creo que estoy viendo la luz. Creo que los chacras se me están alineando”, comentó estilo zen.

Además, agregó “cómo voy a estar peleada con ella por Manuel, tendría que estar peleada con todo Chile conchet...”, respondió con otra risotada, haciendo alusión que su exmarido era un verdadero picaflor.

Origen de la polémica

Todo partió en el podcast de Pamela Díaz cuando recordó un desfortunado episodio que vivió en la casa de Aránguiz en Brasil, asegurando que fue echada a la fuerza.

“Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias. (Le pregunté) si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’”, recordó La Fiera, quien además agregó que, como no le gustó la respuesta, volvió a interpelar a Daniela.

“Entonces, yo le dije ‘sorry, pero como que nada’, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo ‘vieja conche...’, y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter”, explicó Pamela Díaz a sus invitados, revelando que su alusión a la suegra de Aránguiz terminó con ella siendo echada de la casa.

Tras escuchar esto, Daniela salió a responder, señalando que “Mi suegra estaba ahí, presente. (...) La Pamela va y le dice a mi suegra: ‘Y tú cómo aguantaste que esta te tratara así, así y así’. Entonces le respondí: ‘Este programa es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la mamá de Manuel’. Pamela me quedó mirando helada. Encontré una falta de respeto que lo hiciera en mi casa”, aclaró Aránguiz.

Finalmente, afirmó que ya no tiene miedo a las posibles rencillas con la “Fiera”. “Ella dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender que si dice algo, también le van a responder. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie”, sentenció