“¡Déjese de we…”: Actriz Teresita Reyes respondió a usuaria que la trató de “ordinaria”

Teresita Reyes se tomó un minuto en sus redes sociales para responderle a una usuaria que le mandó un mensaje para nada amigable, señalando que le daba vergüenza ajena que fuera tan garabatera y no le hiciera honor a su edad y sus canas. Debido a esto, la actriz de “Machos” le envió un mensaje devuelta, sin pelos en la lengua, “pero con respeto”, escribió en su Instagram.

Fue en un video que subió a su cuenta donde señaló, en primera instancia, que parte de la base que la gente que la sigue, es porque la aprecia, por lo tanto no concibe que alguien que no la quiera, esté mirando su contenido.

Por lo mismo, decidió revelar el mensaje que recibió de una “seguidora”, que le lanzó una dura crítica a su personalidad que, a gusto de ella, no sería acorde a su edad.

“Recibí un mensaje de una persona que me dijo que estaba muy apenada, sentía una verguenza ajena por mí por lo garabatera, por lo ordinaria (...) Me dijo que tenía que tener respeto por mi edad y mis canas”, reveló la integrante de la teleserie de Mega, “La Ley de Baltazar”.

“No sufras por mí”

Ante , esto, le mandó su respuesta de vuelta, pidiéndole sutilmente que “se deje de we...”.

“Por favor, no sufras por mí. Te pido que no me sigas en las redes sociales, que cuando me veas en un canal de televisión, la apagues o te cambies a otro. Le voy a decir esto con todo respeto: ‘¡Déjese de we… a la gente! ¡Preocúpese de su vida mijita!” agregó recibiendo el apoyo de sus seguidores.

“Bien dicho!!! Ya basta de vivir por lo que los demás opinan o dejen de opinar. Lo más bello es ser auténtica y tu lo eres”, “Así se dice Teresita, tu eres como eres, y eres bacan, al que no le guste, Chao nomas”, fueron parte de los comentarios que recibió.