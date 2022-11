“Dormí en una mediagua forrada de cartón”: Karol Lucero y su vida antes de la fama

Este martes, saldrá emitido un nuevo capítulo del programa «Juego textual», de Canal 13, donde el animador y exchico “Yingo” Karol Lucero, respondió a las preguntas de las panelistas, abordando las últimas polémicas durante el estallido social y también, revelando momentos de su vida, antes de la fama, consignó La Hora.

Uno de los temas principales que abordaron fueron las constantes y mediáticas funas que recibió, las cuales señaló que sigue sin entender.

“Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió (…) Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz”, señalará.

Además, hizo referencia a los errores que cometió, por los cuales se ganó los calificativos de “degenerado” y “acosador”. Si bien, se defiende que no tiene denuncias ni por acoso, ni por estafa, ni por violación, sí asumirá que hubo acciones fuera de lugar, como cuando trabajaba en radio Carolina y se especuló que una joven le realizaba sexo oral mientras el transmitía en vivo.

“He cometido errores en el pasado pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje”, señaló.

“Dormí en una mediagua, forrada de cartón”

Pero, la revelación que también llamó la atención fue respecto a su situación económica antes de alcanzar la fama, la cual dista mucho respecto a la que tiene actualmente, razón por la cual también recibe críticas por “privilegiado”.

“Yo hasta los 19 años dormí en una mediagua, en una casa forrada de cartón. Soy parte de este sistema, estudié en un liceo y fui el primero en ir a la universidad de mi familia. Cuando yo vivía en una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme”, confesó.

También, respecto las críticas que recibe por ostentar de su buena situación económica, afirmó que “lo que piense el resto me importa una r… Eso me lo gané, no robé a nadie ni pasé a llevar al del lado, y las personas que deciden seguirme en redes sociales son las personas que quieren verlo. Nadie está obligado a hacerlo, hay un botón que dice ‘dejar de seguir’, y así es como debería funcionar la democracia digital”.