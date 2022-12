“De ser necesario...”: Sergio Rojas lanza dura advertencia a Gissella Gallardo por demanda

El periodista Sergio Rojas aseguró a Publimetro que su live de Instagram “Que te lo digo” estará “de alto impacto” el próximo domingo, puesto que responderá a la querella interpuesta en su contra por Gissella Gallardo, revelando quién le entregó el video donde se ve, supuestamente a ella, rayando el auto alta gama de su ex Mauricio Pinilla y escribiéndole la palabra “put...” en el capot.

“Le voy hacer frente a la demanda y de ser necesario revelaré qué cercano a la familia Gallardo está detrás de toda esta artimaña. Porque, incluso, hay personas cercanas al entorno de Pinilla que tendrían imágenes del vehículo con el rayado de Gisella”, aseguró el exMe Late.

Según explicó, está dispuesto a revelar toda la información y se va a provocar “un verdadero escándalo”.

“Me enteré a nivel extra judicial que ella no quiere plata, quiere disculpas públicas y que no hable más de ella. Quiere llegar un acuerdo para no tener que ir a juicio, pero como tengo todas las pruebas las exhibiré en tribunales, aunque para eso deba revelar quién de su familia está detrás de todo esto”, advirtió.

Incluso, adelantó que dentro de los testigos “citaré a gente de “Buen Finde”, familiares de Gisella, a la escort Natthy Chilena, al mismo Pinilla y su hermana Fabiola, señaló.

“Hay fotos donde sale la palabra put... en el auto y Pinilla se las mandó a un grupo de WhatsApp de trabajo. Entonces es una tontera lo que están haciendo, porque lo que ella no entiende, es que va a dejar la cag... en su familia, no en la de él”, advirtió Rojas respecto a la querella en su contra.

[ Perla Ilich no se las mandó a decir con nadie: “Ensuciar a alguien es súper fácil, pero después llega el karma” ]

Nuevo triángulo amoroso

Pero eso no es todo, porque el chacal de la farándula prometió revelar un nuevo romance de Mauricio Pinilla con una maquilladora, quien “estaría involucrada sentimentalmente con el futbolista”.

Además, Luis Sandoval, le hará frente a las críticas que ha tenido de parte del periodista de “Zona de Estrellas”, “enfrentando las acusaciones y revelando antecedentes que avalan la veracidad de sus historias” y entregará nuevos detalles del viaje de Tonka Tomicic con José Antonio Neme a Brasil. También, como bonus track “una bomba noticiosa sobre los movimientos en la industria del espectáculo”.

Paula Escobar, por su parte, “tendrá los entretelones que rodean a la nueva emisión del Festival de Viña” y mostrarán imágenes exclusivas del matrimonio civil de Carola de Moras, adelantaron a Publimetro.

Todo esto, el domingo a las 21:00 por el Instagram @sergio.rojas1