Hijos de Mauricio Pinilla toman drástica decisión y le dan donde más duele a un padre

Una drástica decisión tomaron los hijos de Mauricio Pinilla en defensa de su madre Gisella Gallardo, luego que el exfutbolista echara al agua a su expareja, asegurando que ella también ha estado acompañada tras la separación. Debido a estas declaraciones, consideradas como “gratuitas” por la ciberaudiencia, sus retoños le habrían dado donde más le puede doler y eliminaron su apellido paterno en Instagram, según dio cuenta el medio Infama.

“Los actos traen consecuencias, los hijos de Pinilla se sacan su apellido de Instagram, lo que demuestra el apoyo a su madre Gissella Gallardo”, publicaron en la red social, junto a las capturas de las tres cuentas de Agustina Paz, Matilda y Mauricio, quienes figuran actualmente con el apellido Gallardo.

Captura Infama

La primera en dar el duro golpe a su papá, fue Matilda, quien en octubre decidió hacerse llamar por su apellido materno, tras los polémicos videos que se filtraron de su padre junto a la escort Natty Chilena.

“Hace poco la hija de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, Matilda cumplió 12 años, acá vemos como el exjugador la saludaba por su cumpleaños (ojo con el detalle de su nombre de usuario)”, consignó Infama, en esa oportunidad.

La arremetida de Pinilla

las palabras de Mauricio hacia su expareja, surgieron luego que ella alzara la voz y pidiera a la escort que no hable más de su ex, por el bien de sus hijos.

“Como muchos de ustedes saben, no lo estamos pasando bien como familia. Por lo mismo, quiero pedirle públicamente a Natty que deje de hablar del padre de mis hijos. Alzo yo la voz, ya que la persona involucrada no lo ha hecho hasta el momento”, sentenció.

Tras esto, Pinilla sacó el habla, pero, al parecer, más de la cuenta.

“Por favor no me pregunten más de mi exseñora! Le deseo todo el éxito del mundo en su faceta periodística y en su vida en general. Ella como me ha confirmado ha tenido relaciones con otras personas en este último tiempo y espero que encuentre el amor y sea ultras mega feliz! Pero no inventen más cosas por el bien de nuestros hijos”, publicó en su Instagram.