“Minuto de ver más a mi familia”: Daniela Nicolás queda sin proyectos tras final de “Más Vivi que nunca”

Pese al abrupto final del programa “Más Vivi que nunca”, y a que contrario a sus deseos, quedará cesante y sin proyectos televisivos inmediatos, Daniela Nicolás no se lamenta por el polémico cierre de ciclo del proyecto liderado por la hija de Mario Kreutzbeger, donde ella fue una de las tres panelistas estables junto a Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo.

Con una “pena tremenda” más que por ella, por lo “que está pasando por la buena onda del equipo”, la futura periodista -terminó todos sus ramos de este año con promedio 6,1- sólo ve el lado bueno de su inesperada cesantía.

El futuro de Daniela Nicolás

Y ni siquiera el hecho de llevar un mes en su nuevo departamento, comprado “a 30 años como todos los chilenos”, como reconoció este jueves en entrevista con lun.com, pone en aprietos a la exMiss Chile, quien se programa para compartir más tiempo con su familia este verano y adelanta futuros proyectos laborales con su compañero del “Más Vivi”, Daniel Valenzuela.

“Cuando uno trabaja en la tele, tienes que aprender a ahorrar, por más que te esté yendo bien en algún minuto. Jamás está la opción de farrearte las lucas porque uno sabe que en este medio se trabaja por proyectos. Soy ordenada en este tema así que puedo estar un rato tranquila sin pega”, dice Nicolás, quien pese a ser “mala para el lobby” no le hace el quite a golpear las puertas que sean necesarias para reinsertarse en el medio televisivo.

“Soy mala para el lobby, pero buena para ser cara de palo. No tengo problema en decir: ‘Oye, me quedé cesante, tengo esta idea o por favor considérenme’. Hay que ser busquilla. Todos hemos estado sin pega y las cosas no llegan por arte de magia”, explicó.

“No hay mal que bien no venga. Prefiero quedarme cesante en verano que en invierno, jajajá. Soy optimista en ese sentido. Me da una pena tremenda lo que está pasando por la buena onda del equipo, pero estas cosas suceden”, prosigue Daniela, quien aprovechará las primeras semanas del próximo año para visitar a su familia en Caldera y Copiapó.

“No he tenido vacaciones bien programadas y este es el minuto para ver más a mi familia, a mi abuela. Tengo que aprovechar de estar con los míos y me he perdido las vacaciones familiares un millón de veces por privilegiar la pega o los estudios”, finalizó.