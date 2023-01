“He podido compartir con ellos desde la cocina”: Nacho Román y su relación culinaria con los artistas urbanos nacionales

Desde su participación en la primera temporada de “Masterchef”, donde resultó segundo detrás de Daniela Castro, en 2015, la vida de Ignacio Román ha ganado notoriedad en el mundo de la cocina, donde aparte de ser rostro permanente de una cadena de supermercados, mantiene un exitoso emprendimiento de banquetería junto a su esposa, Muriel Martin, que le ha permitido satisfacer a variados clientes, entre ellos, un grupo importante de artistas nacionales del género urbano.

Su relación con los intérpretes de la nueva tendencia musical criolla, cuenta Román en lun.com, llegó de una manera fortuita hace más de dos años y debido a la buena relación que cultivó con algunos de ellos, fue creciendo al punto que hoy en día le cocina a un variado espectro de intérpretes del género.

“Conocí a Katherine Tamburini, cosmetóloga de varios muchachos de la música urbana. Un día me invitó a cocinar a la grabación de un video musical de King Savage y así se inició todo”, recordó el también participante de la última temporada de “El discípulo del chef”.

El primer encuentro de Ignacio Román

“Les hice un asadito y ahí tuve el lujo de empezar a relacionarme con ellos, hubo onda altiro”, afirma Román, quien desde entonces no ha dejado de sumar a artistas urbanos en su agenda banquetera, como Standly, Flor de Rap, Carlitos Jr. 24 K o Denise Rosenthal, entre varios.

“He tenido el gusto de cocinarles a varios de ellos. A algunos de ellos los conocí cuando estaban empezando, como Standly, que ahora le ha ido increíble. He podido compartir con ellos desde la cocina”, asegura el reconocido chef de los “asaditos” de Unimarc junto a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

“Con todos, no he tenido malas experiencias, al contrario. Pero si quieres que te diga uno, tenemos buena onda con Carlitos Jr. 24 K y su familia. Él hace poco llegó de Estados Unidos. Le hemos cocinado también al famoso influencer Tío René (René Puentes), quien ha tenido un cambio muy importante. Está haciendo música e invita a los niños a mantenerse fuera de los vicios. El impacto social que tienen estos artistas es tremendo en la juventud, entonces este tipo de mensajes son súper importantes”, prosigue Román, quien detalló que la relación con dichos artistas fue creciendo en la medida que fue sumando a más clientes gracias a su buena llegada con ellos.

“Cómo empecé a conocerlos, cada vez que ellos tenían un evento, alguna grabación de un clip, un lanzamiento de una canción o un cumpleaños, junto a mi esposa les íbamos a cocinar. Hasta la fecha llevaremos dos años cocinándoles y nos ha ido muy bien. Nosotros somos bajo perfil y los chiquillos nos tienen muy contentos. Ya perdí la cuenta, no te podría decir y tampoco quiero decir cuántos eventos me he mandado, porque soy un tipo de muy bajo perfil, he tratado de mantenerme así. De hecho, me salí de un programa de TV (‘El discípulo del chef’) por lo mismo y no me gusta subir tanto contenido de mi vida privada ni de los eventos”, relata el chef, quien sin querer profundizar demasiado en la intimidad de sus clientes, cuenta de sus gustos culinarios.

“Estos muchachos son bien herméticos en términos de su música, no les gusta que se sepa qué canción van a sacar, entonces no los muestro tanto (...) además de mí hay muchos colegas y pymes que se dedican a cocinarles. A ellos les gusta la comida express. Les gusta la hamburguesa, la pizza, los tallarines, las lasañas (...) a los niños les gusta el queso derretido, el jamón. Esas cosas. No te podría especificar más, pero yo creo que lo más requerido por ellos son las hamburguesas y pizzas. Por ahí está. Ese es el fuerte. Es que hoy en día al joven no le gusta cocinar y le gusta comer rico. Con harto sabor, con harta grasita y sobre todo, rápido”, dice.

“Ha sido muy bonito conocerlos. El respeto y el cariño de los jóvenes ha sido muy lindo. Me han invitado a varios conciertos y son tremendamente cariñosos. Ojalá que a todos les siga yendo tan bien como hasta ahora”, finalizó.