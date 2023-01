CHV aclaró destino de Diana Bolocco tras la confusión de televidentes en su presentación en “Contigo en la mañana”

La apoteósica presentación que recibió Diana Bolocco como nuevo rostro de Chilevisión, con más de dos horas de exposición de la periodista durante la emisión del pasado viernes en el matinal “Contigo en la mañana”, llevó a que esta semana el equipo de producción del espacio tuviera que explicar el futuro de la comunicadora en el canal privado.

Destino que precisamente no está vinculado al matinal, sino que a los futuros proyectos del área de entretención de la señal controlada por Paramount, y que en su gran mayoría, fueron inadvertidos por miles de usuarios de redes sociales, que se volcaron a las plataformas digitales para celebrar o criticar.

Es por ello, y ante la masiva reacción de la gente a la llegada de Bolocco a CHV, fue que el equipo detrás del programa conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez debió usar sus redes sociales para descartar que la exfigura de Mega conducirá su programa.

El futuro de Diana Bolocco en CHV

Fue a través de una publicación en Instagram, donde se ve a los dos animadores del matinal y Bolocco, que la cuenta “@contigochv” quiso aclarar la confusión.

“Ante las dudas, iniciamos el día con esta hermosa postal para confirmar a los seguidores de #ContigoCHV que @dianaboloccof NO se integra a nuestro matinal, pero liderará proyectos imperdibles. ¡Vamos con todo esta semana!”, escribieron, provocando una masiva reacción de sus seguidores, quienes valoraron que la hermana de Cecilia Bolocco no se integrara al equipo del matinal.

“El matinal no necesita de nadie más, ustedes son únicos, reales y los mejores, por eso son los preferidos de la TV chilena”; “Que bien, no maten su proyecto, el mejor matinal de Chile seguirá siendo el mejor matinal, casi casi se queman”; “¡Que bueno! No la veo haciendo preguntas al hueso como es característico del Julio y la Monse”; o “El matinal solo lo veo por Monse y JC”, que dejaron en evidencia las aprehensiones de los fanáticos del programa.

Ya el mismo día de su presentación en “Contigo en la mañana”, la dupla de animadores titulares y la propia Diana había dejado claro que el futuro de la animadora estaría centrado en los próximos programas de entretención.

Incluso, en el paseo que Rodríguez y Álvarez le dieron a Bolocco en el canal, la llevaron a la oficina donde deberá planificar los proyectos de la señal con el productor ejecutivo de la estación.

En dicho lugar, fue la misma Diana quien aclaró que ella llegó para liderar el área de entretención, descartando de plano cualquier aparición en el matinal, incluso cuando Monserrat ironizó con el hecho que su llegada a CHV la dejaría a ella fuera del matinal.