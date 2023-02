“La señora alcaldesa no me quiere”: Patricia Maldonado acusó a Macarena Ripamonti de no invitarla a la Gala del Festival

Patricia Maldonado teorizó anoche en el programa “Tal cual” respecto de los motivos que la dejaron al margen de los personajes invitados a la Gala del Festival de Viña del Mar y apuntó sus dardos a la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti, como una de las principales razones de su marginación del evento.

Los cuestionamientos de Maldonado llegaron luego que la conductora del espacio, Raquel Argandoña, confirmara que tanto ella como José Miguel Viñuela, los animadores del programa de TV+, no asistirán a la Gala festivalera puesto que ese viernes 17 de febrero realizarán su estelar en directo, con el objetivo de analizar el evento y las prendas que cada uno de los demás invitados llevarán a la Gala.

La acusación contra Macarena Ripamonti

“Tenemos que hacer el programa en directo, así que mientras estén desfilando...”, alcanzó a explicar Argandoña en pantalla antes de ser interrumpida inesperadamente por la panelista.

“¿A ustedes los invitaron? ¡A mí no me invitaron!”, reclamó la opinóloga, quien sin dudarlo apuntó sus dardos a la edil viñamarina para explicar su ausencia de la Gala.

“La señora alcaldesa no me quiere, porque yo le he pegado palos fuertes”, sinceró Maldonado, cuya teoría fue cuestionada por la “Quintrala”, quien le explicó que ese tipo de decisiones no pasan por la alcaldesa de la comuna sino que son tomadas por los encargados de realizar la transmisión en TVN y Canal 13, las señales dueñas de los derechos de emisión del evento artístico.

Pese a la explicaciones de Argandoña, su colega del estelar de TV+ insistió en su teoría, ya que según su experiencia con la anterior alcalde viñamarina (Virginia Reginato) y otros ediles comunales, sí había injerencia de la autoridad pública en la decisión de los invitados.

“Los alcaldes también tienen que ver con ese tema”, finalizó Maldonado.