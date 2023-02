“Contento con mi cuerpo”: Hernán Contreras no descarta aprovechar su “lado de galán” para destacar en “Aquí se baila”

Hernán Contreras es uno de los mediáticos participantes de la nueva edición del programa “Aquí se baila”, estelar de Canal 13 donde el actor de teleseries como “Pacto de sangre” o “Amar profundo” asegura que dará todo para ofrecer una destacada actuación, en la cual incluso avisó que apelará a su “lado de galán” para seducir al jurado y los televidentes.

“Esta es una oportunidad que se presentó, porque siempre había querido indagar más en el baile y nunca lo había hecho, así como con clases y cosas así. O sea, siempre había sido desde un tono más amateur. Y si bien ese tono amateur ha servido para tener una cierta soltura, esto se vuelve mucho más complejo en el orden, en el ritmo, en la gracia y en hacer un trabajo profesional”, explicó Contreras, quien avisó que su participación en el programa conducido por Sergio Lagos se la tomará lo más en serio posible.

“No estamos aquí para bailar de manera chistosa. Aquí lo amateur ha servido para soltar ciertos pasos, pero ahora se aterriza a un trabajo que hay que presentar para el público y para los jurados que son tremendas personalidades del baile y del espectáculo”, afirmó.

Las aspiraciones de Contreras en Canal 13

Con varias semanas de ensayos en el cuerpo, Contreras se declara “feliz” por explorar en un área desconocida desde lo profesional.

“Estoy feliz. Hoy admiro muchísimo más lo que hacen los bailarines y las bailarinas, y estoy aprendiendo de mi coach, Nico Donoso, y de mi partner de baile, Fran Cepeda, que es una tremenda bailarina. Este es un desafío que está entretenido y difícil, pero difícil de buena manera, porque siento que en cada ensayo voy aprendiendo más y más cosas”, argumenta.

Reconocido galán en las últimas teleseries nacionales, Hernán asume que pese a lo “difícil que es tener esa etiqueta”, no dudará en usar sus herramientas actorales para sacar ventaja en sus coreografías.

Aquí “no” se baila: Confirman primera baja en programa de Canal 13 por fractura

“Les juro que lloré horas ese día”: Daniela Nicolás contó todo sobre su salida de “Aquí se baila”

“Es difícil tener esa etiqueta de galán de teleseries porque es una etiqueta que pone la gente. A mí me cuesta sentirme el galán de teleseries, pero yo tengo que aprovechar mis herramientas de actuación para apropiarme de eso y que la química entre Fran y yo se vea y se traspase a la gente (...) y, lo más importante, es que esto no lo tomo como un juego. Esta es una competencia en la que quiero aprender mucho, lo estoy pasando muy bien, y si tiene que salir el lado de galán, si es que la coreografía lo pide, lo voy a hacer”, avisa.

Un galán para el “Aquí se baila”

“Yo no me asumo como galán, pero hay que utilizar ciertas herramientas de eso para que se traspasen al público y la gente disfrute la coreografía que estamos bailando, que la disfruten tanto como nosotros”, agregó.

En el último tiempo, y según informa Canal 13, el actor “ha explorado un lado más sensual en sus redes sociales”, experiencia que también espera le sirva para acercarse más a la audiencia del programa.

¡Adivinen quién es!: Canal 13 confirma nombre de tercer jurado para “Aquí se baila”

“Tengo el gran desafío”: Tomás González reveló cómo se prepara para Aquí se Baila

“Hay que explorar todos esos lados. Yo encuentro entretenido que si uno está cómodo con su cuerpo, poder mostrarlo (...) que si uno trabaja su cuerpo y si uno lo entrena, comparta esos resultados; y eso también utilizarlo en coreografías y despertar esa sensualidad que hay en uno. Por eso me doy esos espacios con las fotos, como poder jugar con eso (...) y obvio que queremos llevar eso a la pista de baile. Primero el baile, y de a poco vamos a ir metiendo cada vez más esa sensualidad”, explicó Contreras.

“Estoy contento con mi cuerpo, en el que hay un trabajo detrás y harto cuidado. Hoy me gusta mostrar esos espacios y darme esa libertad que me permiten las redes sociales de esta etiqueta. Es algo que durante mucho tiempo quise hacer y que no permitía hacer, pero llegó un punto en que dije: ‘Ya, quiero explotar estos lados, quiero sentirme bien haciendo algo’, y finalmente es parte de un juego”, agregó el actor, quien encontró esta nueva afición al fitness en medio de la pandemia.

“Gracias a eso me empecé a sentir cómodo con mi cuerpo y desde ahí llegué a la idea de poder mostrar y sacar un lado más sensual. Trato de tener un cuerpo que me haga sentir bien, más que para cumplir expectativas de la gente, y eso es lo que muestro en las fotos que hago”, finalizó.