Lenwa Dura ninguneó al Mago Valdivia para defender a Maite Orsini: “Varita sin magia ese”

La respuesta que ofreció esta mañana en redes sociales la diputada Maite Orsini para salir al paso de las acusaciones que Daniela Aránguiz hizo de ella y su exmarido, Jorge Valdivia, en un Live de Instagram, tuvieron una amplia recepción de parte de los seguidores de la parlamentaria y el apoyo de algunos famosos, entre ellos, el líder del dúo Tiro de Gracia, Lenwa Dura.

El intérprete nacional aseguró, en un comentario que publicó en el posteo del comunicado que hizo la diputada en Instagram, que los dichos de la panelista de “Zona de estrellas” no son reales, puesto que él “conoce” “muy bien” a Orsini y no le cabe ninguna duda que no se habría involucrado sentimentalmente con el retirado futbolista, como afirmó Aránguiz.

El apoyo a Maite Orsini

Entre sus argumentos, el intérprete de la banda de hip hop chilena no se guardó nada para atacar a Valdivia.

“Yo la conozco y sé muy bien que no tendría estómago para estar con ese facho Bolsonaro del Mago, varita sin magia ese (...) fuerza para ti”, afirmó el cantante, cuyo posteo generó un hilo de más de una veintena de comentarios de usuarios que ratificaron sus dichos y otros, que pusieron en duda la versión de la congresista.

El apoyo de Lenwa Dura, en todo caso, no fue el único de famosos que recibió Orsini, puesto que la actriz Rocío Toscano y la mediática Valentina Roth también insistieron en la inocencia de la diputada y la mala intención de Aránguiz.

Lenwa Dura defendió a Maite Orsini. Fuente: Instagram @lenwadurap.

Vale Roth fue otra famosa que defendió a la diputada Orsini. Fuente: Instagram @ maiteorsini.

“¡Qué paja, la verdad! Esa tipa (Daniela Aránguiz), de verdad, necesita salud mental urgente. Una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando con su marido por mensajes y porqué él me había dado like en una foto. Brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos y desconfianza y 0 amor propio. ¡Aguante Maite!”, escribió Toscano en la red social, mientras que la exCalle 7 le dio “todo” su “apoyo” a la abogada.

“Todo mi apoyo Maite. Para la gente que te conoce, sabemos la tremenda mujer que eres. Un abrazo grande”, publicó.