“Cuando tengo que decir algo...”: Perla Ilich aclara su posición por escándalo de Daniela Aránguiz y Valdivia

Perla Ilich publicó en sus redes sociales para aclararle a sus seguidores y medios de farándula su postura frente al escándalo que han suscitado las revelaciones que hace algunos días Daniela Aránguiz hizo de su exesposo, Jorge Valdivia, y su supuesto romance con la diputada Maite Orsini, en un Live de Instagram.

Ante las especulaciones que provocaron sus recientes posteos en la red social, donde publicó frases como “en la vida todo regresa, la maldad vuelve a su remitente, el amor a quien lo ha donado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente”, “la rueda gira para todos” o “madurez es cuando alguien trata de hacerte daño y tú tratas de entender su situación en lugar de hacerle daño de vuelta”, fue que la gitana publicó una aclaración en las historias de la plataforma, debido a que muchos de sus fans y algunos medios interpretaron que ellas apuntaban a Aránguiz y su reciente conflicto con Valdivia y Orsini.

La explicación de Perla Ilich

Esto, por el reconocido conflicto que ha mantenido con la mediática luego de la participación de ambas en una de las ediciones del programa “El discípulo del chef”, de Chilevisión, donde la gitana se retiró debido al bullying que acusó haber recibido de parte de Aránguiz por cocinar, supuestamente, de forma poco higiénica.

“No fue en esta vida...”: El revelador de mensaje de Jorge Valdivia que provocó su detención

Jorge Valdivia le dijo a José Antonio Neme que era Daniela Aránguiz la que le pedía regresar y confirma relación con Orsini

“A mí no me gusta andar con indirectas, cuando tengo que decir algo lo digo de frente”, inició Perla, quien le pidió explícitamente a los usuarios de redes sociales que no la metieran “en cahuines”.

Las reflexiones de Perla Ilich que llamaron la atención de sus seguidores. Fuente: Instagram @perlailich_.

“No me metan en cahuines, que lo que yo subo en mi Instagram no es por nadie. Cuando he tenido que decir algo lo he dicho directamente”, insistió la figura televisiva, quien finalizó su posteo aclarando que ella no le desea “el mal a nadie”.

Perla Ilich aclaró su postura frente al escándalo entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Fuente: Instagram @perlailich_.

“No le deseo el mal a nadie, menos soy hipócrita, ni me burlo de la desgracia o problemas de nadie. Así que las páginas que quieran meterme a mí, yo no tengo porqué hablar de nadie”, finalizó.

“Maite estoy contigo”: Jorge Valdivia dedica tierno mensaje a Orsini y entrega todo su apoyo

“Me pasó lo mismo que a Daniela Aránguiz”: Pamela Leiva reveló cómo se convirtió en la patas negras de su expareja