Sigue la polémica: Sergio Rojas acusa a Lisandra Silva de hacer el papel de “víctima” tras ser acusado de xenofobia

Ante las acusaciones de xenofobia de parte de Lisandra Silva, Sergio Rojas estuvo como invitado en el “Zona de Estrellas” para aclarar todas las aristas de la gran polémica con la modelo.

Cabe recordar que hace un par de días, el periodista junto a Luis Sandoval revelaron que la cubana habría sacado a su hijo del jardín infantil luego de que el establecimiento no aceptara realizar un canje. Este hecho, fue desmentido por la madre del menor, quien anunció acciones legales contra los comunicadores tras supuestamente revelar datos sobre el niño.

Horas más tarde, Rojas respondió a las palabras de Lisandra asegurando que ellos en ningún momento expusieron el nombre del jardín infantil.

“Se lo voy a aclarar en su idioma. Mira mami, aquí nadie ha hablado de tu hijo, lo que dijo Luis es que tú estabas pidiendo un canje y que no te lo habían dado”, explicó Sergio a través de sus redes sociales.

La imitación del tono de voz que hizo el periodista desató la furia de la participante de “Aquí de Baila” y lo terminó acusando de discriminación y xenofobia.

La guerra continúa

Durante la jornada de ayer, Sergio Rojas se refirió a esta fuerte acusación: “Voy a hablar es español chileno para que ella no se sienta mal, porque mira que ahora soy xenófobo cuando he estado con toda la comunidad latina, americana, afrodescendiente”.

Asimismo, afirmó que “yo creo que ella se hace la víctima todo el rato. Y esto de la xenofobia, me deja impresionado. Ahora le voy a hablar en mexicano, pues órale no mames wey, la neta, así de verdad que anda que ver. A mí me gusta la gente de todos los países”.

Finalmente, aseguró que no tenía nada en contra de la modelo, pero que dejara de hacerse la víctima. “Así que Lisandra, para ser víctima, tiene que haber un victimario. Y la verdad que yo jamás lo he sido. Yo no tengo ningún problema de que vengas de Cuba. Acá simplemente se habla de la solicitud de canje”.