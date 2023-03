“Amiga date cuenta”: Los mensajes que recibe Fran Virgilio tras acusaciones a Karol Lucero

“La información falsa, llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera...¿Y ustedes en el 2023, aún caen en fake news?”, con esa frase Karol Lucero se defendió de las acusaciones de exparejas, quienes dijeron que les enviaba sugerentes mensajes. Sin embargo, a pesar que él aseguró que todo es falso, las seguidoras de su pareja Fran Virgilio no le creen y le dijeron “amiga date cuenta”.

En total, más de una decena de mensajes recibió en su cuenta de Instagram, luego que dos expololas de su futuro marido, Yadranka Tomic y Andrea Zuckermann, aseguraron que Karol les escribía en busca de “adrenalina”.

“Me pide que por favor le prometa por mi sobrino ser discreta, que por favor que no se haga público, que tiene una vida tranquila, pero que necesita dosis de adrenalina y hacer locuras”, contó Yadranka.

“A mí me habla desde el año 2020, este mismo señor que están mostrando (Karol) me manda corazoncitos. ¿Qué significa si me hablas así desde el Instagram?”, aseguró Zuckermann.

Fran Virgilio pareja de Karol Lucero

A raíz de esto, varias mujeres se fueron a la red social de la actual novia de Lucero y le pidieron que, de ser cierto, terminara la relación.

“Fran!! Eres tan hermosa!! Y piola que no quiero creer lo de karol lucero se pasariaaa!! pide pruebas y ojalá no sea así!!”, “Amiga pide pantallazos. Date cuenta”, “Mereces mucho más de lo que tiene, piensa en grande y sal de ahí”.

Incluso otra, con sincera preocupación le pidió que “No seas como Daniela Aránguiz!!!!!”, esto en relación a las constantes infidelidades que sufrió de parte de Jorge Valdivia.

“De verdad que lata echar a perder una relación tan linda por klentura que lata por está linda chiquilla”, “Aun estas a tiempo!!! No aguantes ni una el que nace chicharra muere cantando”.

“Pucha que lata que pasen estas cosas, cuando falta tan poco para tomar una decisión tan importante, sinceramente viéndolo desde fuera no me gustaría que fuera verdad, Fran eres tremenda mujer, solo espero que las cosas salgan bien, pienses bien antes de, porque te mereces todo lo bueno del mundo. Un abrazo”.