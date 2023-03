“Yo no me he retirado de nada”: Carolina Escobar vuelve a TVN con la reposición de su programa de sustentabilidad

Carolina Escobar sorprendió en octubre del año pasado al confirmar su salida de TVN y de la animación del matinal “Buenos días a todos”, automarginación que a partir del próximo mes querdará en el olvido luego de confirmar que regresará a la señal pública de la mano del programa “¿Cuál es tu huella?”, su propuesta de sustentabilidad que a partir del próximo mes lanzará su nueva temporada.

De este modo, la periodista que estos últimos meses se dedicó ciento por ciento a su familia y a perfeccionarse en materias medioambientales y sustentables, regresará a las pantallas de televisión de la mano de una de sus mayores vocaciones.

El retorno de Carolina Escobar a TVN

“Me preguntan si yo me retiré de la tele y yo no me he retirado de nada. La TV es el medio donde tengo más horas de vuelo solamente, pero puedo trabajar en otros campos y di un paso al costado porque tengo la suerte de dedicarme y seguir en lo que me enamora”, confiesa la periodista en conversación con lun.com, donde además detalla la fórmula que le permitió renovar el programa que la traerá de regreso a TVN.

“Siempre cuando termina una temporada se evalúa en la parrilla para el año siguiente. Para mí ‘¿Cuál es tu huella?’ es un proyecto muy querido, como un hijo, y tengo muy buena onda con ese equipo y estamos midiendo la huella de carbono de la realización y esperamos llegar a cero. La esperanza estaba en retomar, y como me había ido del canal no estaba muy claro. Y yo me fui del canal en muy buena onda, diciendo que tenían mi número si necesitaban algo en cualquier tema de sustentabilidad, agradecí infinitamente por las oportunidades y dije en pantalla que estaba haciendo un giro. No me daba el cuero con todo lo que hacía antes y sentí que no estaba haciendo nada bien y eso era injusto con todos y con mi familia”, explicó.

Su reestreno en las pantallas de TVN, cuenta la propia comunicadora, sería a partir de la primera semana de abril, en “nuestro horario que es a las 8 AM los domingos. Y ahora también saldremos por la señal internacional y eso me enorgullece como una chilena que vivió afuera (10 años en Atlanta, Estados Unidos, donde trabajó en CNN) y viví el 18 de septiembre por la señal. Yo me siento en la cumbre”.

Los otros proyectos de Carolina Escobar

Este tiempo fuera de la tele la periodista lo ha aprovechado para reforzar sus conocimientos en temas sustentables y para gestionar la empresa familiar que tiene en sociedad con su esposo, el también periodista argentino Diego Bustos, con quien trabajó en sus tiempos en CNN.

“Hice asesorías comunicacionales en temas de sustentabilidad con una empresa que tenemos con mi marido, a las que yo antes intentaba sumarme, pero siempre andaba con el tiempo limitado”, dijo.

Lo mismo para avanzar en otros proyectos televisivos, como el programa piloto que grabó para Canal 13C llamado “Sala de ensayo”, donde la periodista sería panelista.

“Me llamaron para decirme que el programa va y hasta ahí sé. Para mí es importante llevar el mensaje de la sustentabilidad por todos lados”, aseguró Escobar, quien regresa a la TV con renovadas energías gracias al tiempo que le ha podido dedicar a sus temas personales.