“Así se empieza el año”: Carolina Escobar celebró su primer logro académico ya alejada de BDAT

La periodista Carolina Escobar, quien en octubre del año pasado se desvinculó en pantalla de TVN y la conducción del matinal “Buenos día a todos”, para abocarse a los temas de sustentabilidad, dio cuenta este martes a sus seguidores de redes sociales de un importante logro académico personal.

Tal como lo reveló hace algunos meses, cuando sinceró en la señal pública sus deseos de especializarse en materia de sustentabilidad, Escobar tomó un curso de postgrado en este tema en la prestigiosa Universidad de Cambridge, curso que finalizó con éxito y que en este inicio de año lo compartió junto a sus seguidores de la plataforma.

Fue mediante una publicación de Instagram que incluyó además un clip de pocos segundos, donde la comunicadora afirmó sentirse “orgullosa” de su logro académico, uno de los pasos más relevantes que ha dado este último tiempo en su carrera periodística.

La satisfacción de Carolina Escobar

“Empecé a estudiar el 2022, fue harto esfuerzo y dedicación que hoy tienen su recompensa (...) ¿Qué será qué será? (...)”, inició la comunicadora, quien posteriormente mostró el certificado a sus fans de la red social.

“Así se empieza el año. Orgullosa de la dedicación y esfuerzo que significó estudiar siendo mamá, dueña de casa y con dos programas a cuestas”, reveló Escobar, quien se declaró “orgullosamente loca” de haber obtenido este logro.

“¿Loca? ¡Sí! Pero orgullosamente loca. ¡Hoy recibo el diploma! @cambridgeuniversity #sustainability #planetearth #study”, concluyó.

Cabe destacar que en su adiós al matinal de TVN, canal donde trabajó por nueve años, la periodista dio cuenta del gran impacto que tuvo en ella realizar el programa “¿Cuál es tu huella?”, espacio de la señal informativa 24 Horas que la acercó a temas de sustentabilidad y medioambientales.

“Para mí, en verdad, es una forma de vida. Lo he adoptado. El bichito me picó como dicen y me dio una alergia tremenda, y es eso a lo que quiero poder dedicarle mi tiempo, mi energía, a eso”, señaló en la ocasión Escobar, quien luego de su renuncia al matinal ha reiterado en otros medios nacionales sus deseos de desarrollarse profesionalmente en el área de la sustentabilidad.

“Yo encantada hago televisión de nuevo, no cierro ninguna puerta. Si mañana me llaman y me dicen: ‘¿Quieres hacer un noticiero? ¡No! Un millón de gracias’, a menos que sea de sustentabilidad”, afirmó.