Gabriel Prieto: “Esos meses de coma inducido no me acuerdo de nada, era la nada misma”

El actor Gabriel Prieto reveló este lunes el duro proceso que ha debido transitar luego de haber estado poco más de 60 días intubado en el hospital Luis Tisné, luego de presentar una falla multisistémica tras contagiarse de covid-19.

Ya recuperado, en parte, porque sigue recuperando su capacidad respiratoria y musculatura perdida en los meses que estuvo hospitalizado, el dramaturgo de 62 años detalló en conversación con lun.com la incertidumbre de su estado y el proceso que deberá seguir para recuperarse.

El drama de Gabriel Prieto

“La pasé tan mal que creo que es imposible sentirme peor. Estuve inconsciente, sin ningún recuerdo. En esos meses de coma inducido no me acuerdo de nada. Era la nada misma hasta que desperté. Para mí esos meses fueron como si nunca hubieran existido. Como su hubiesen pasado en un abrir y cerrar de ojos. Yo me enteré de eso por amigos y familiares, luego de que ya estuve consciente, soñé mucho, vivía de repente una especie de sueño-realidad”, cuenta Prieto, quien reconoce que estuvo “más muerto que vivo” en algún momento de su hospitalización.

“Me acuerdo que el día que llegué al hospital, estuve más muerto que vivo. Lo último que me recuerdo es haber estado sentado en una silla de ruedas, totalmente mal. Después, nada más hasta que desperté. Nunca tuve consciencia de lo grave que era esto. Vivía una irrealidad”, señaló.

“Me sentía súper bien de salud, no había tenido ningún problema con el covid-19. De hecho, tenía la cuatro vacunas puestas, por eso esto me pilló de sorpresa heavy. A mis 62 años siempre vi lejos el final, nunca pensé que me podía morir”, rememora Gabriel, aún buscando respuestas al deterioro que sufrió tras contagiarse de coronavirus.

Lo que viene para Gabriel Prieto

“La consecuencia que tuvo todo esto en mi cuerpo fue heavy, porque uno no está acostumbrado en ningún caso a lo que tuve que vivir. Al estar inconsciente tuve que pasar todo este tiempo en una misma posición, acostado. Y estar dos meses y medio así, tiene sus costos macabros. Eso me costó mucho asumirlo. Ahora estoy en un período de recuperación súper importante. Nunca pensé que me iba a tocar así de fuerte, pero así es la vida nomás”, dijo el actor, quien reconoció quedar “muy afectado muscularmente”.

“Quedé muy, pero muy afectado muscularmente, porque estuve sin movimiento alguno por mucho tiempo. Yo perdí toda la masa muscular. Ahora estoy flaquito, flaquito. Y eso me ha costado mucho recuperarlo. Me ha costado pararme en mis dos piernas, por lo que te decía antes,. No ha sido fácil, pero sigo con harto ánimo, harta fe, harta esperanza en que todo se resuelva bien”, afirmó.