“Es todo el maldito asunto”: revista Times elige a Pedro Pascal como el único chileno entre las 100 personas más influyentes de 2023

Pedro Pascal fue el único chileno que ingresó en la lista de las 100 personas más influyentes de este año, elaborada por la revista Times, y en la cual el Presidente Gabriel Boric escribió la reseña del mandatario colombiano Gustavo Petro, otro de los personajes destacados en la publicación estadounidense.

El actor nacional, junto a Petro, fue designado entre variadas figuras del espectro político, artístico, social y tecnológico, como el Rey Carlos III del Reino Unido, el escritor Salman Rushdie, el defensor de los DD.HH. chino Peng Lifa, o la activista estadounidense en contra de la violencia armada Shannon Watts.

El “maldito asunto” es Pedro Pascal

Los atributos de Pascal, quien fue elegido en el listado de la publicación norteamericana en la categoría de “ícono”, fueron reseñados por la actriz, directora, productora y guionista estadounidense, Sarah Paulson, una de las personas más cercanas al chileno desde sus inicios artísticos en Hollywood.

Para Paulson hablar del actor nacional “es todo el maldito asunto”, porque en sus palabras, el chileno es un hombre “poderoso, conmovedor, hilarante” y “capaz de tener las conversaciones más profundas”.

“Pedro Pascal es todo el maldito asunto. Lo siento, ninguna otra palabra servirá. Y no soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender acerca de Pedro: no estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono durante toda mi vida adulta (Y no, no te lo daré)”, indicó la actriz, quien valoró la “humildad” del intérprete nacional pese al gran éxito que ha cosechado este último año con sus actuaciones en grandes producciones cinematográficas.

Pedro Pascal es el único chilenos en el listado elaborado por la revista Times. Fuente: time.com.

“Lo que te daré es la garantía de que todo lo que esperas que sea, él es: poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y en posesión de los hombros más anchos para apoyarse”, indicó Paulson.

“No es un producto, es real. Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no es su forma de Adonis a lo que estás respondiendo. Es a la belleza que lleva dentro. Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes. Él es todo el maldito asunto”, finalizó.

“Mejor que la marraqueta con palta”: Stefan Kramer dejó la crema imitando a Pedro Pascal

“Peligrosamente encantador”: Pedro Pascal causó furor con sensuales fotos para revista Esquire

Otro chileno que estuvo en el listado, aunque no como personaje de la revista Times, fue el Presidente Boric.

Quien fuera portada de la reconocida publicación estadounidense por ser “el presidente millennial de Chile” y “un nuevo tipo de líder de izquierda”, aportó una reseña en favor del mandatario colombiano Gustavo Petro, uno de los “líderes” elegidos en esta edición de la revista, y a quien el jefe de Estado chileno apuntó como uno de los presidentes sudamericanos que ha buscado “reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica”.

¿Son familiares?: Mamá de Maite Orsini reveló impactante lazo con el actor Pedro Pascal

“La humildad te hace más ardiente”: Drew Barrymore se derrite ante los encantos de Pedro Pascal

“Gustavo, el líder de una coalición política histórica, ha construido un programa ambicioso y transformador. Con el pragmatismo que requiere el ejercicio del poder ha construido amplias alianzas que le permiten dialogar con la mayoría de las fuerzas democráticas de su país”, afirmó Boric.