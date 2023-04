Standupero que hizo un chiste con asesinato de Daniel Palma denunció haber sido amenazado de muerte

Un escándalo de proporciones se dio este fin de semana en redes sociales con el comediante Coke Andés, quien luego de incluir en su rutina un chiste por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez, fue amenazado de muerte por algunos usuarios de plataformas digitales.

El standupero se presentó este sábado en el Bar de Comedia, en Providencia, donde en una parte de su show le dedicó algunas palabras al efectivo policial, quien fuera asesinado el pasado 5 de abril al recibir dos impactos de bala en su rostro durante un control de identidad en el sector céntrico de la capital, cuando se burló de su muerte.

Molestia por chiste a Carabineros

“Yo tengo un tío ‘paco’, pero él tristemente no pudo venir (...) el cabo Palma tampoco”, señaló el humorista, quien fue celebrado por los asistentes del show.

Sin embargo, y una vez que se viralizó el registro de su rutina, las reacciones en contra del humorista se multiplicaron y muchos usuarios de Twitter se quejaron por la escasa empatía e incitación al odio de Coke en contra de Carabineros.

“¡Qué manera de haber gente podrida en Chile!; “Lo que das, el universo te lo devuelve (...) gran ley”; “¡Hay que ir a su chou (sic) y hacerlo bolsa!”; o “Los invito a mostrar su rechazo al incitador al odio ‘Coke Andrés’ por burlarse del fallecimiento del cabo Palma (...) no permitiremos más incitación al odio contra Carabineros”, que obligaron al humorista a eliminar todas sus publicaciones de Instagram -para no recibir más críticas- y a publicar en las historias de dicha plataforma un comunicado donde se disculpó por su particular chiste y denunció haber sido amenzado de muerte.

El comediante Coke Andrés borró todas sus publicaciones de Instagram luego de contar el chiste de la muerte del suboficial mayor Daniel Palma. Fuente: Instagram @cccokkke.

“Primero que todo quiero pedir sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos con mi chiste, a la familia del cabo Palma y a la institución de Carabineros”, inició Coke Andrés, quien afirmó que su “intención nunca fue ofender ni burlarme, y menos que se viralizara un extracto de cinco segundos de rutina, sin contexto”.

“Fue un error haber ocupado ese recurso como humor, fue un error viralizar esto. Los humoristas normalmente suben extractos de rutinas de otros colegas sin dimensionar lo que se estaba publicando”, agregó.

“No es por justificar, pero es exagerado las más de 250 amenazas de muerte hacia mí, hacia mi hija. Funar es un acto ilegal. El bar donde se realizó el show no es responsable sobre el chiste viralizado, lamento mucho la situación”, prosiguió el humorista, quien pidió que su misiva de disculpas recibiera el mismo tratamiento viral que su chiste en contra del carabinero.

“Hago llegar las disculpas correspondientes al bar, quienes me dieron la oportunidad de realizar un show a beneficio. Espero que mis disculpas sean igual de viralizadas como mi video (del chiste)”, cerró.