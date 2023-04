Actor de “Juego de ilusiones” adelantó el motivo de los “problemas familiares” que vendrán en los próximos episodios

Un revelador adelanto entregó este miércoles el actor Nicolás Rojas, quien en su papel de Joaquín Mardones, promete que los futuros episodios de “Juego de ilusiones” traerán nuevos conflictos que pondrán en jaque a los protagonistas de la ficción de Mega.

En conversación con pagina7.cl, el intérprete de 29 años dio algunas pistas respecto de lo que se verá en los nuevos episodios de una producción dramática que desde su estreno, a mediados de enero de este año, ha liderado el rating en su horario.

La exitosa apuesta por Mega

“Joaquín se va a meter en la pata de los caballos”, contó Rojas, quien en la novela mantiene en vilo a su audiencia gracias al negocio ilegal que pretende reiniciar con su tío, Guillermo Mardones (Julio Milostich), en la venta de relojes de lujo robados. “Eso le va a traer grandes problemas familiares”, agregó.

Otro de los temas que, explicó el actor, serán un nuevo foco de conflicto entre los personajes de la teleserie está dado por la consolidación de su relación amorosa con la hija menor de Mariana Nazir (Carolina Arregui), Javiera Mardones (Fernanda Finsterbusch).

“Es como una relación de Romeo y Julieta. Las familias van a empezar a meterse y a hacer que esta relación tenga su espacio. Al principio fue una cosa de pantalla, pero comenzó a sentir un amor muy intenso y muy profundo por ella, y eso de alguna manera vino a transformar su vida y sus planes, sus objetivos, le dio un giro al personaje que lo encuentro muy interesante”, explicó Nicolás, quien aseguró que “el amor en el fondo se volvió algo que lo aterrizó muchísimo”.

Con todo, Rojas reconoce que su primera experiencia en teleseries ha sido mucho mejor de lo que había imaginado. Principalmente, por el apoyo que ha recibido de parte del elenco de la producción de Mega y, en especial, de Loreto Valenzuela, su abuela en la ficción, que para él es un referente en la actuación.

“Para mí es una maravillosa actriz, una gran compañera, siempre la destaco”, contó Nicolás, quien pasó del nerviosismo inicial por su debut en pantalla a una evidente satisfacción de pertenecer al elenco de una exitosa teleserie.