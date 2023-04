“Aquí, abrazar es muy raro”: Yuhui no pudo replicar una costumbre chilena en el reencuentro con su madre y amigos en China

Hace algunos días el ganador de la última edición de “El discípulo del chef”, Yuhui Lee, compartió a sus seguidores de redes sociales su esperado viaje a China, luego de cuatro años sin compartir con su familia.

Un anhelado reencuentro donde el cocinero chino reconoció, en conversación con lun.com, que no pudo replicar con su madre, familiares y amigos, una tradicional costumbre latina que aprendió a valorar radicado en Chile.

El poder abrazar a sus seres queridos, un gesto que en la cultura china no es bien visto y menos practicado como una forma de demostrar afecto y cercanía con sus seres queridos.

El particular reencuentro del ganador de “El discípulo del chef”

“Ver a mi mami, Wei Lee, me hizo muy feliz. Hace tiempo que no nos veíamos (la última vez que viajó a China fue en 2019)”, inició el ahora flamante dueño de un restaurante en el sector de Boulevard Monticello, que se ganó tras imponerse en la última edición de “El discípulo del chef”, de Chilevisión.

“Fue tranquilo. No nos dimos un abrazo, pero me fue a buscar al aeropuerto y me llevó a comer algo rico. Hablamos mucho para ponernos al día”, señaló.

“Mi familia siempre ha sido así. No les gusta dar abrazos, jajajá. Aquí abrazar es muy raro. Con mis amigos tampoco nos dimos abrazos, pero sí jugamos pool”, reconoció la figura televisiva, quien pese a este coloquial impasse sinceró que “la verdad es que extrañaba mucho a mi familia, así que he estado compartiendo mucho con ellos”.

Algo que dejó en evidencia al revelar que a los pocos días de llegar a China se fue junto a su mamá a visitar la Torre Shanghai.