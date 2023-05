Lorena Bosch y Paul Vázquez desclasifican experiencias con magia negra en “Podemos Hablar”

Invitados al programa “Podemos Hablar” de CHV, la actriz Lorena Bosch y el humorista Paul Vázquez desclasificaron terroríficas experiencias con magia negra, las cuales se verán en el capítulo que saldrá emitido este viernes. Programa que también contó con la participación de Benjamín Vicuña y María José Bello.

“Me fui a ver las cartas y la niña me dice, ¿Sabes qué?, tú tienes un trabajo y no quiero cobrarte nada. Quiero que me des una luca para que yo te de la receta para que te quites el trabajo”, contó la ex integrante de la teleserie de Canal 13 “Soltera otra vez”.

“Partí a comprar al centro, llego a la casa, armé mi cosita con todas las velitas que me dijo la señora en el baño y me fui a la pieza a ver tele. De repente escucho un ruido, voy a mirar y había un plato rajado a la mitad, pero perfecto, partido por la mitad. La señora me dijo que eso se liberó y luego de eso todo comenzó a fluir bien”, relató.

Paul Vázquez, por su parte, también contó su vivencia con la brujería, pero en esta ocasión tenía relación con una exmujer, celos e infidelidades.

Paul Vázquez pide ayuda a tarotista

“Yo sentía una sensación de que ella me ponía los cuernos y me empiezo a sentir mal, por lo que comienzo a buscar pruebas de la infidelidad, en los cajones en mis cajones. Donde en una tomada de ropa veo una foto en la que salíamos los dos, pero la parte de ella estaba cortada y solamente estaba mi parte. Yo me encontraba con un alfiler en la frente, en la boca, en el corazón y en los genitales”.

Producto de ello, busca ayuda con una tarotista quien le indica lo que tiene que hacer.

“Para mí fue de alto impacto, ver una foto mía clavada. Y voy donde una tarotista y me dice que todas las fotos las quemara con los alfileres, donde el agua corriera. Y fui a un canal a botarlas. Eso fue mi gran empuje para salirme de la casa y la confronté”, señaló el comediante.

El capítulo saldrá emitido a las 22:30 horas por CHV, con la animación de Jean Philipe Cretton y su compañero Jaime Figueroa, el barman que sabe tanto de tragos como de farándula.

