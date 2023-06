Natalia Rodríguez: “Mantuve mi embarazo en secreto los primeros meses, porque siempre está el riesgo de un aborto espontáneo”

Natalia “Arenita” Rodríguez enterneció hace algunos días a sus seguidores de redes sociales, a través de un podcast, al confirmarles de su embarazo, que llegó meses después de haber tenido una dolorosa pérdida con su primera gestación.

Una sorpresiva noticia tanto para los fans de la exchica Yingo como para la propia Natalia, quien en conversación con lun.com entregó mayores detalles de su esperado estado de gravidez en Dinamarca.

El embarazo de Natalia Rodríguez

“Fue un mar de emociones enterarme de que estaba embarazada: feliz, triste, nerviosa, en shock, ansiosa, no sabía exactamente cómo sentirme. A pesar de que mi embarazo fue deseado, es muy fuerte para una mujer saber que su vida cambiará en un ciento por ciento de un día a otro y todo lo que estabas acostumbrada a hacer y tu forma de vivir simplemente pasará a un segundo plano porque un ser indefenso ahora va a depender ciento por ciento de ti”, indica la mediática, quien a estas alturas se encamina a su semana 20 de embarazo.

“Afortunadamente no he experimentado náuseas ni vómitos, muy por el contrario he tenido un apetito voraz desde el primer mes y antojos de cosas dulces, muy raro en mí porque siempre he consumido muy poca azúcar, soy más bien de gustos salados. Sólo tengo mucho sueño y cansancio todo el tiempo”, cuenta Rodríguez, quien optó por mantener en secreto su estado por varias semanas debido a su primera experiencia, cuando su embarazo debió ser interrumpido médicamente.

“En un comienzo del embarazo también tuve dolores en la parte baja del abdomen, esa fue la razón porque quise mantener mi embarazo en secreto los primeros meses, porque siempre está el riesgo de un aborto espontáneo y como sentía mucho dolor, tenía un poco de miedo. Ahora ya no me duele nada, por suerte”, explica, sorprendida, Natalia.

Natalia “Arenita” Rodríguez: “Qué bueno que se hayan dado cuenta y que el tiempo me dio la razón”

Natalia Rodríguez actualizó su estado tras ser operada de un embarazo ectópico: “Sabía que dentro de mi algo andaba mal”

“Me sorprendí totalmente porque pensaba que iba a tener que recurrir a tratamientos de fertilidad por lo del corte en mi trompa de Falopio. Sentía un poco de miedo y desconfianza en un comienzo por la experiencia que había pasado hace poco. Me preguntaba a menudo: ‘¿Será real todo esto?’. Me sentía hasta un poco disociada hasta que fui al doctor, me lo confirmaron y me dieron la primera ecografía porque me controlaron tempranamente en el hospital por los dolores fuertes que presentaba en el útero”, señaló la mediática, quien aseguró que la noticia no sólo la llenó de alegría a ella y su esposo, el danés Jens Bach.

“Nuestras familias están muy felices porque serán abuelos. Todos lo deseaban, pero nadie nos presionaba porque saben que es una decisión que debe tomar la pareja y nadie más”, finalizó.

Natalia Rodríguez publicó en sus redes sociales más detalles de su embarazo. Fuente: Instagram @nataliarenitarodriguez.