“¡Vamos Rocky!”: Arturo Vidal desafió el frío santiaguino y corrió con 1 grado de temperatura

Actualmente, Arturo Vidal se encuentra en Chile para unirse a la selección nacional y participar en los próximos partidos amistosos contra República Dominicana y Bolivia. Aunque aún no se ha incorporado oficialmente a los entrenamientos dirigidos por Eduardo Berizzo en Juan Pinto Durán, el futbolista decidió adelantarse y comenzar su preparación de manera individual para llegar aún más preparado.

El primo del “King”, Carlos Aliaga Vidal, capturó el momento y compartió un video en sus redes sociales, donde se puede ver a Arturo Vidal corriendo en medio de la noche fría y ¡con solo 1 grado de temperatura!

“De verdad yo he conocido hue... que entrenan, pero este la caga. De verdad que es una máquina. Hay 1°, son las 11:40 (PM) y quiso salir a entrenar para llegar bien a la selección”, partió señalando en el registro. “¡Vamos Rocky!”, se escucha en el video que subió a su cuenta de Instagram.

“Y yo acá en la camioneta calentito. Estaba muy helado para salir a correr, la caga este hue. Dedicación y disciplina, de verdad se saca la chu… entrenando”, añadió Carlos.

[ LEE TAMBIÉN: “Sería una falta de respeto hablar de Colo Colo”: Arturo Vidal no cree que siga en Flamengo, pero asegura que le gustaría volver a Chile ]

Recordemos que durante estos días el técnico Berizzo se ha visto envuelto en una polémica tras señalar que Claudio Bravo no estará presente en la nómina, debido a que el arquero le manifestó su deseo de continuar su descanso. Esta decisión habría molestado al entrenador, quien aseguró que no será convocado en futuros encuentros.

[ Te podría interesar: “Yo tuve su estatus y nunca quise faltar a un partido”: Johnny Herrera repasó a Claudio Bravo por ausencia en “La Roja” ]

Sobre esto se le consultó a Arturo Vidal y estas fueron sus palabras: “Siempre he dicho que no hablo de quienes no están y toman las decisiones que creen. Yo estoy agradecido de estar, porque me llamaron, pero cada jugador elige lo que quiere. La selección siempre es lo primero y agradezco a los que están”.