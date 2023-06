“Es mujer y es conocida”: María Elena Dressel reveló cómo fortuitamente conoció a la amante de Viñuela

María Elena Dressel sorprendió a sus compañeras del programa “Hoy se habla”, de TVN, al entregar detalles desconocidos de la amante que el rostro de TV+, José Miguel Viñuela, reconoció la semana pasada haber tenido durante sus inicios en televisión.

La revelación de la animadora del canal público se dio en el contexto del análisis que las figuras de “Hoy se habla” hicieron de los dichos de Viñuela, quien en su programa nocturno de TV+ aseguró que “es posible enamorarse de dos personas al mismo tiempo”.

El “accidente” de José Miguel Viñuela

“A mi juicio, cuando tú tienes una amante, encuentro que tu cabeza vive estresada de que no te pillen (...) una vez tuve un amante, pero fue por un accidente (...) llegó y no me di cuenta. Estaba pololeando, fue una sola vez”, contó la semana pasada Viñuela, quien aseguró en “Tal cual” que mantuvo esa relación paralela a su pololeo oficial “por sentimiento” y “no por calentura”.

“Para haber llegado a tener una amante, es porque realmente sentí que me enganché de ella, no fue por calentura, fue por sentimiento (...) sentía que estaba enamorado de las dos y no sabía cómo salir de eso. Yo era cabro chico, fue hace unos 30 años, tenía veintitantos”, recordó.

La revelación de Dressel

Precisamente de esa amante fue de quien habló Dressel, quien al recordar su paso por Mega, canal donde coincidió con Viñuela, fue testigo presencial del intenso amorío entre el periodista y la desconocida mujer.

“Yo justo, justo iba pasando, cuando pasó ese ‘accidente’. Oye, estoy hablando en serio. Yo estuve presente en el ‘accidente’ de Viñuela”, lanzó la comunicadora, quien si bien no entregó el nombre de la mujer, sí confirmó que la misma era una “mujer y es conocida”.

“No lo voy a contar. Fui testigo del accidente. No quiero dar nombres, solo puedo decir que sucedió hace muchísimos años, en el primer matrimonio de José Miguel. Fui testigo sin querer, yo iba pasando. Es mujer y es conocida”, recordó Dressel.