“Ahora somos amigos”: Jorge Alís aclara pelea con Helhue Sukni en La Divina Comida

“Sí, tuvimos un encontrón, pero ahora somos amigos”. Con esas palabras el comediante Jorge Alís confirmó a Publimetro la tensa discusión que tuvo con la abogada Helhue Sukni, durante las grabaciones del programa culinario de CHV, “La Divina Comida”.

Fue en el programa “Zona de estrellas” donde desclasificaron la pelea, producto de ciertos comentarios que habría realizado Helhue Sukni contra la cultura argentina.

“El equipo estaba bien complicado con esta pelea porque fue grande (...) Fueron dos conflictos que dejaron la embarrada y provocaron escándalo entre Jorge Alís y Helhue Sukni. El primero se habría dado en el contexto de estas entrevistas y conversaciones que se hacen mientras están comiendo”, reveló el periodista Pablo Candia.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, Alís señaló que las grabaciones pudieron continuar el resto de los días, lo cual le permitió limar asperezas con Helhue.

“Nos conocimos más en las otras noches y fue bonito conversar. Grabamos todos los capítulos y todo fue bárbaro, lo pasamos muy bien”, aclaró, sin entregar mayores detalles de lo sucedido.

Además, para confirmar que pudieron revertir la situación, aseguró que tienen un panorama juntos.

“Tenemos una amiga en común y va a ir a verme al teatro”, reveló Alís, respecto a su obra de humor El Inmigrante que está presentando en avenida Italia, en el teatro El Cachafaz.

¿Cuál fue el motivo de la pelea entre Sukni y Alís?

De acuerdo a lo relatado por Candia, mientras cenaban en casa de Alís, señaló “que el tema de esta rencilla entre Chile y Argentina es parte del pasado, ya no lo siente, él se siente parte de nuestro país”.

En ese contexto, Helhue habría vertido una opinión “que no le habría gustado a Jorge, porque tenía que ver con esta rivalidad que hay entre los chilenos y los argentinos. Entonces Helhue habría empezado a criticar a los argentinos”.

Candia afirma haber confirmado el conflicto con Alís, quien le habría indicado que “Helhue en algún momento se pasó tres pueblos en la crítica que estaba haciendo. Se pasó tres pueblos comentando o criticando a los argentinos”.

“Tengo entendido, no me dieron mucho detalle, que (a Helhue) le habría molestado otra situación anterior, que no sé qué es”, añadió el comentarista.