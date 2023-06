Infiel y patas negras: Marcelo Ríos realizó fea acusación a Mauricio Israel en audio a Daniella Chávez

Los audios enviados por Marcelo Ríos a Daniella Chávez, en donde la invitó a pasar una noche con él y dijo estar enamorado de ella, también salpicaron al panelista de “Sígueme y te sigo” Mauricio Israel, a quien acusó de traicionar a su mejor amigo, cuando estaba casado.

Fue en conversación con el animador del espacio de TV+, Francisco Kaminski, que Daniella Chávez reconoció tener “diez audios más, incluido cuando (Marcelo) dice que Israel le quitó la novia a un amigo”, leyó el animador según lo escrito por la conejita Playboy, creadora de contenido de OnlyFans.

[ “Enamorado de ti, desde siempre”: El nuevo audio de Marcelo Ríos a Daniella Chávez ]

“Pero cómo inventa tanta estupidez, para tratar de conseguir el amor de su vida con ella, me mete a mí en la cuestión”, se defendió el periodista deportivo.

Posteriormente, en el audio revelado en el programa, se escucha la voz de Marcelo Ríos, acusando a Israel de ser infiel y patas negras. Esto, en conversación con la modelo radicada en Estados Unidos, quien tiempo atrás le había pedido una entrevista, lo que desencadenó en una serie de conversaciones telefónicas.

Daniella Chávez y Marcelo Chino Ríos

Chino Ríos acusa a Israel de infiel

“Cualquier pregunta que querai de estos hueo... (de Sígueme y te sigo) son unos conche...Ten cuidado, son unas víboras, a la primera cagada que te mandes te van a hacer mierda”.

“Yo quiero ayudarte... cualquier pregunta que necesites saber de estos hueo... put... les tengo varias. A (Andrés) Baile también, ese conche.... A Israel, put... hueas de cuando estuvo casado, el hue... le quitó la mina a su mejor amigo. Hueas que no te las va a desmentir, porque sería muy cara raja. Que me fue a pedir plata y dice que no. Es un pobre hue... estuve a punto de pegarle en Colombia, un día que me lo encontré y se acercó a mí. Miles de hueas que tengo”, dice Chino Ríos a Daniella Chávez, antes de despedirse con “un besito”.

Todas estas filtraciones surgieron, luego que el tenista invitara a Daniella Chávez a tener una noche íntima, a cambio de la entrevista y ella se sintiera tratada como “prostituta”, derivando en dimes y diretes de ambas partes.