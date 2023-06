“Hablamos por dos semanas”: Bárbara Lackington encontró inesperada pareja en Miami gracias a una App de citas

Bárbara Lackington, la exparticipante de Masterchef, se radicó hace un par de meses en Estados Unidos para probar suerte en el mundo laboral, sin embargo, y a poco andar en diferentes trabajos en Miami, consolidó una inesperada relación amorosa con un joven norteamericano gracias a una aplicación de citas.

Fue hace ya un mes y medio que la modelo de 24 años conoció a Marc Odermatt, un empresario suizo-estadounidense que reside en Miami.

El nuevo amor de Bárbara Lackington

“Un día estaba un poco aburrida y ocupé Bumble, esta aplicación de citas que ya había usado en Chile. Y de la nada, me puse a conversar con un chico que me cayó súper bien. Hablamos por dos semanas hasta que decidimos juntarnos”, contó Bárbara en conversación con lun.com, medio en el que reconoció estar tan comprometida con su nuevo amor, que incluso decidieron vivir juntos.

“Él era un amor. Se portó impecable. Salimos, me llevó a un lugar súper especial a comer. En esa cita partió nuestra historia. Él es mi pololo, estamos juntos desde el 14 de mayo, se ha portado increíble conmigo”, reveló la exMasterchef, quien inició un romance más serio luego de un particular evento que terminó por convencerla que Marc era el hombre indicado para formalizar una relación.

“Mi relación partió seriamente cuando yo le dije que en pocos días me iba a celebrar mi cumpleaños (22 de mayo) a Chile. Y él compró pasajes para allá, me acompañó, estuvo preparando toda mi celebración, me ayudó a comprar las cosas, a adornar. Fue muy tierno”, recordó la joven, quien recién esta semana regresó a Miami luego de un corto periplo laboral por México, propiciado por la agencia de modelaje (Cover) en la que se desempeña por estos días.