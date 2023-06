“Agradezcan a sus mamás, porque yo nunca lo he hecho en la cara”: Lucas Crespo se desahogó en Gran Hermano

El conocido tiktokero Lucas Crespo se emocionó hasta las lágrimas en el reality Gran Hermano, tras enviarle un sentido mensaje a su madre, de quien reconoció que nunca se ha atrevido a expresarle sus sentimientos frente a frente.

El joven de 23 años ingresó al confesionario y pidió permiso para poder desahogarse, tras pasar un día melancólico que lo hizo reflexionar respecto a lo descariñado que ha sido con su progenitora, quien lo tuvo a los 17 años de edad y tuvo que tener tres trabajos para que nunca le faltara nada, contó emocionado.

“Estaba en tiempo libre y me pude dar cuenta de cómo la gente siempre decía desde que llegamos… ‘mi mamá cocinaba esto así’, ‘mi mamá me enseñó a hacer esto’...La mamá se repetía mucho en las conversaciones y empecé a pensar en cómo uno no le toma el peso al valor de la crianza y al esfuerzo que las mamás hacen por uno”, indicó de entrada, explicando los motivos que lo llevaron a pensar en su progenitora.

Tras ello sinceró que por “vergüenza” nunca ha conversado con su madre a corazón abierto.

Lucas Crespo agradeció a su madre

“Muchas veces uno no les agradece lo suficiente. Y yo me cag… de vergüenza decírselo a mi mamá en la cara, no sé por qué. Yo siempre le digo que no me la habría podido como ella en mi put… vida. Ella a la edad que tengo me estaba sacando adelante y yo estoy quejándome que estoy en un reality porque no hay mucha comida”, reconoció.

“Quería decirle, no creo que lo vea porque no sabe que estoy acá, pero que la quiero un kilo y le agradezco mucho todo lo que me dio. Yo sé que la he cag… mucho, pero que estoy orgulloso de lo que yo soy hoy en día, porque en gran parte es por ella”, reveló.