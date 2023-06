“Nunca pensé que iba a llegar a la TV”: Rodrigo Soto reveló que arribó a las teleseries sin realizar ningún casting

El actor Rodrigo Soto, quien ganó notoriedad este año entre los fans de las teleseries nacionales gracias a su papel de Hipólito Cárdenas en “Hijos del desierto”, reconoció que su llegada a las producciones dramáticas televisivas se dio gracias a su carrera en el teatro y no por haber realizado un casting para conseguir algún papel.

La confesión de Soto la hará en el episodio de este sábado de “La divina comida”, de CHV, donde el intérprete chileno será uno de los cuatro invitados al estelar del canal privado, junto a la animadora Paulina Nin de Cardona, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro; y la bailarina María José Campos.

La confesión de Rodrigo Soto

Según lo visto en un fragmento de su participación en el programa de CHV, que fue publicado en pagina7.cl, el actor repasará sus inicios en la actuación, y en ese contexto, dará cuenta de la particular forma en que llegó en 2008 a los dramas televisivos, donde ya suma poco menos de una docena de apariciones entre destacadas producciones en CHV (“Mala conducta”, “La sexóloga” y “Las dos Carolinas”), Mega (“Maldita”, “Perdona nuestros pecados”, “Juegos de poder”, “Demente”, “Pobre novio” e “Hijos del desierto”) y Canal 13 (“Secretos del jardín” y “Preciosas”).

“Una vez en el supermercado, una señora me pegó un cachamal y me dijo: ‘Que es malo usted’. La verdad es que nunca pensé que iba a llegar a la TV, yo nunca fui a un casting. Yo llego a la TV gracias al teatro. Los colegas que tenía en el teatro avalan eso y decían que me llamen”, contó Soto, cuyos inicios en la actuación llegaron luego de tomar una radical decisión en su adolescencia.

Paulina Nin de Cardona revelará en “La divina comida” el monto que finalmente le robó “El contador de las estrellas”

“Tenía que hacer las lucas para poder entrar a estudiar teatro y pagar el examen de admisión. Llego a la universidad y había como 20 personas antes que yo; entro, me siento, doy la prueba y una de las profesoras me dijo que el cupo era mío. Yo no tenía cómo pagar. Llegué a mi casa y le conté a mis padres que no tenían idea. Ahí mi papá me dice: ‘Después de todos los problemas que me diste en el colegio, ahora quieres estudiar teatro’”, revelará el actor, quien reconocerá en el programa de CHV que sus personajes antagónicos le han permitido explorar caminos más interesantes en la interpretación actoral.

“La teleserie agarra un ritmo avasallador”: Rodrigo Soto hace adelantos de “Hijos del Desierto”

¿Parodia a Gaspar Rivas?: Tuiteros celebraron curiosa escena en “Hijos del Desierto”