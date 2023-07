“Me he sacado la lotería”: Ignacia Antonia lloró en entrevista en México al recordar apoyo que le dio su papá

Un emotivo momento vivió la reconocida influencer chilena Ignacia Antonia, quien en una entrevista ofrecida a un programa de Youtube mexicano lloró al recordar a su padre, a quien le agradeció espontáneamente por todo el apoyo que le ha dado a su familia y a su consolidada carrera digital.

La joven de 21 años, que sólo en Instagram acumula más de 10 millones de seguidores, evocó en “Hablemos de tal”, espacio conducido por Alfredo Cantú, la relevancia que ha tenido en su vida la presencia de Mauricio Hernández, el hombre que, en sus palabras, le ha permitido sacarse “la lotería”.

La emoción de la influencer

“No sé si lo he dicho en casa, pero mamá, te lo digo ahora (...) creo que la cosa más linda que hiciste por mí y por mi hermano fue escogernos papá”, sinceró Ignacia, a esas alturas, emocionada y al borde de las lágrimas.

“Él es un buen papá, es un buen esposo, es un buen hermano (...) todos los días me desea las buenas noches, todos los días se preocupa por mí”, agregó la influencer, quien insistió en el gran apoyo que ha recibido de parte de su papá.

“Me he sacado la lotería. Yo no nací en una cuna de oro, mi papá me la construyó”, enfatizó.

Los dichos de Ignacia llenaron de alegría y emoción a su padre, quien en conversación con lun.com reconoció haber quedado sorprendido.

“Me emocionó mucho el video de su entrevista, son cosas que a veces uno no espera. Yo tengo 46 años y hoy día viendo cómo está la juventud, valoro aún más las palabras de Ignacia. Me hacen click en la cabeza. Quiere decir que todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, ella lo agradece. Me gustaría decir que mi esposa (Beatriz Riquelme) es el pilar de esta familia. Ella es quien le ha dado la educación a los niños, ha estado siempre con ellos. Pienso que Ignacia expresa esas palabras porque está agradecida de la familia”, explicó.

“Mira, hace poco, el 15 de junio, estuve de cumpleaños. Y bueno, ella tomó la palabra y dijo: ‘Papá, te amo mucho por lo que has hecho por nosotros, por todo lo que te has sacado la mugre, todo lo que tuviste que pasar por nosotros’. La verdad, fueron palabras muy bonitas”, prosiguió.