“De usted no me lo esperaba”: Julio César Rodríguez reveló el momento en que el alcohol le jugó una mala pasada en una entrevista

Julio César Rodríguez reveló en el programa “Podemos hablar”, de Chilevisión, el vergonzoso momento que enfrentó durante una entrevista con el cineasta Raúl Ruiz y el escritor Poli Délano por culpa del alcohol.

Fue luego de la pregunta del animador del programa, Jean Philippe Cretton, por saber cuál de los cuatro invitados había sufrido un percance con el trago que el rostro del canal privado recordó el episodio que le tocó padecer cuando trabajaba en La Nación Domingo, y debió entrevistar a los artistas nacionales.

El lapsus de Julio César Rodríguez

“De usted no me lo esperaba”, señaló Jean Philippe, al paso que Checho Hirane, otro de los invitados al estelar (donde también estuvieron la actriz Loreto Aravena y Connie Achurra), le insistía a JC que “jamás lo hubiera pensado”, que el animador reconoció haber fracasado en su labor periodística por culpa de su embriaguez.

“Fíjate que voy un día a entrevistar, yo por razones que a lo mejor en la entrevista, al principio (...) bueno, yo nunca tomé, yo vine a tomar de viejo”, inició el periodista.

“De hecho, vine a tomar porque ‘La Nación Domingo’, cuando era director, editor, me decían: ‘No podís tomar bebidas si estás en estos almuerzos, aprende a tomar’, y me regalaron unos cursos para aprender a tomar vino, y todo. Y estaba haciendo una entrevista a Raúl Ruiz, el cineasta; y llegó Poli Délano, el escritor”, contó.

“En la calle Miraflores, entre Compañía y Monjitas, había una cuestión chilota-peruana, en el segundo piso, centro cultural chilote y peruano, que iban ahí. Parece que a Raúl Ruiz le encantaba ir ahí, porque tenía sus raíces en Chiloé, parece”, prosiguió.

“La cosa es que yo los fui a entrevistar y los viejos empezaron a hablar, y tomaban, y yo, Coca Light, firme. Y hablaba y hablaba. Cuento corto, Raúl Ruiz me dijo lo que me tenía que decir, todo. Me dijo ‘no, ya estoy maomeno (sic)’, pum, en un segundo piso”, continuó el rostro de CHV, quien a esas alturas, y sin dudarlo, aceptó la posterior invitación de Délano.

“Poli Délano me dice: ‘Vamos a tomarnos el último, aquí, en el centro cultural mexicano, algo así, que quedaba como al lado de Suecia. No sé cómo se llama esa calle, Santa Magdalena, General Holley, por esas calles era”, indicó Rodríguez, quien asumió que esa decisión no fue la más acertada debido a su escasa cultura alcohólica.